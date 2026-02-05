Últimas Noticias
Tocó en Berghain, iniciará una residencia en Circoloco Ibiza y lanzará un DJ-Kicks: Sofía Kourtesis consolida su techno a nivel mundial

Sofía Kourtesis se presentará en Baalsaal este viernes 6 en el Centro de Lima.
Andrea Susana Caceres Alvarez

por Andrea Susana Caceres Alvarez

·

Antes de iniciar su gira por Europa, la DJ y productora peruana Sofía Kourtesis ofrecerá un concierto este viernes 6 en el Centro de Lima, donde interpretará temas de sus discos Madres y Volver.

Sofía Kourtesis tiene claro que su música es una herramienta para alzar la voz ante las injusticias, defender a los suyos y expresar lo que nace del corazón. Siempre celebra a los colegas que utilizan sus espacios o plataformas de manera política, como lo hizo Bad Bunny en contra del ICE durante la última edición de los Premios Grammy. “Me parece muy bueno lo que hizo Benito. Lo que está pasando en Estados Unidos va en contra de la humanidad”, reconoce la creativa, que ha compartido algunos beats con el productor del popular “Conejo Malo”.

Crecer y trabajar en Alemania le permitió conocer la escena underground del techno, apostar por sus ideales y colaborar con artistas que reflejan su esencia, como DJ Koze, Rüfüs du Sol, Jungle y Aurora. En la escena local, ha trabajado con Ballumbrosio y próximamente lanzará un tema junto a Susana Baca, cantante y compositora peruana a quien admira.

Parte de su recorrido artístico se ve reflejado en su disco Madres (2023) y el EP Volver (2025), trabajos en los que explora nuevos ritmos, incluye cánticos de protesta, apuesta por letras más elaboradas e invita a descubrir su sarcasmo. Uno de esos casos es “Canela pura”, tema que surgió luego de presenciar el comportamiento de una pareja. Kourtesis quiso componer al respecto y convocó a su equipo para crear la canción en un solo día.

Sus temas podrán escucharse este viernes 6 en Baalsaal Lima, como antesala a su gira por Europa y Estados Unidos.

La DJ y productora peruana fue telonera de la banda australiana Rüfüs du Sol durante sus presentaciones en Lima y Latinoamérica.

¿Cómo es tocar en la escena underground de Berghain?

Sofía Kourtesis ha ganado reconocimiento internacional: participó en Tomorrowland Brasil, Glastonbury y está próxima a iniciar una residencia en Circoloco Ibiza. Su trabajo también la ha llevado a presentarse en clubes emblemáticos de la electrónica, como Berghain en Berlín, Alemania. Este espacio, considerado el más importante de la escena techno y uno de los más difíciles de ingresar, prohíbe el uso de celulares y promueve un respeto absoluto por la música.

“No somos un zoológico. Somos personas que aman la música. El club cuida mucho a los que tocamos ahí y nunca vas a ver a un magnate adentro. Es cultura”, manifiesta la productora peruana.

“Tocar ahí es como una prueba de álgebra. Tocas cinco horas con los mejores DJs del mundo. Todo es en vivo: mezclas en vivo, lectura del público, concentración absoluta. No puedes ir al baño. Tú decides si la fiesta muere o no. Todo el tiempo tienes que estar leyendo a las personas, descifrar de dónde vienen, saber qué ritmos colocar. Tienes que estar emocionalmente preparada. Es mucha responsabilidad mantener a la gente conectada porque el club representa la mejor música del mundo. No es como otros DJs que tienen un playlist y solo presionan play. Eso no existe en Alemania. Nosotros vamos con vinilos o con una selección y leemos el momento, no preparamos mezclas”, reconoce.

Sofía Kourtesis entonará los temas de su más reciente EP Volver durante su show en Lima.
Nueva música de Sofía Kourtesis

El presente de Kourtesis se mueve con la misma intensidad que su futuro: la productora prepara el lanzamiento de un DJ-Kicks y un nuevo álbum de estudio para finales de este año. “Seré la primera peruana en hacerlo”, confiesa entusiasmada sobre su selección para curar un proyecto que reunirá su trabajo y el de grandes exponentes de la electrónica.

Su voz se abre camino y Sofía Kourtesis se posiciona como una artista en constante expansión, con una música que es celebración y territorio.

