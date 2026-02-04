“Apaguen el ruido y recuperemos el sentido común”: Eduardo Verástegui critica los premios Grammy de Bad Bunny

DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, se convirtió en el primer disco totalmente en español en coronarse como Álbum del Año en los Grammy 2026.

Si bien generó orgullo en los latinos que se sienten representados por él, el actor Eduardo Verástegui arremetió contra el intérprete puertorriqueño.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, criticó la postura de Bad Bunny sobre las políticas migratorias de Estados Unidos.

“El Conejito Malo ganó el Grammy del año. Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder”, comenzó su mensaje.

“Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen. Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que el ICE es “salvaje”, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad. Este tipo no le sirve a la sociedad, y mucho menos a los niños. Háganse un favor: apaguen la tele, apaguen el ruido y recuperemos el sentido común, la cultura, la moral, la belleza y la dignidad”, agregó.

“Su ruido no es arte”

Tras su mensaje, volvió a compartir sus pensamientos sobre Bad Bunny. Esta vez, expresó su incomodidad sobre las letras:

“Su ruido no es arte: es basura tóxica que envenena a quienes la consumen sin criterio”. Por otro lado, el mexicano consideró que es preocupante “la fragilidad cultural de quienes aplauden estos experimentos de laboratorio, elevados artificialmente por una industria que premia la vulgaridad y castiga la belleza”.

El actor dijo que el trabajo de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre verdadero del cantante “opera como un virus cultural, una plandemia sonora” y dijo que la “vacuna” para no “enfermarse” es dejar de escucharlo: “Ese ruido no sirve”.

El Conejito Malo, Bad Bunny, se ha convertido en un arma cultural de destrucción masiva, diseñada para erosionar a Estados Unidos desde dentro.

Y el experimento les funcionó: ahí lo tienes en películas, en Saturday Night Live, recibiendo premios y siendo presentado como "el…

¿Qué discurso de Bad Bunny criticó Eduardo Verástegui?

Bad Bunny lanzó un mensaje contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante su discurso en la ceremonia de los premios Grammy 2026, luego de ganar en la categoría mejor álbum de música urbana por Debí Tirar Más Fotos.

Al subir al escenario, el artista puertorriqueño inició sus palabras con una declaración que generó una reacción inmediata del público: “Antes de agradecerle a Dios quiero decir: ¡ICE fuera!". La frase provocó aplausos y ovaciones entre los asistentes, quienes se pusieron de pie tras escuchar sus palabras.

“No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos americanos también. Sé que es difícil no odiar en estos tiempos. Tenemos que ser distintos, nuestra lucha la tenemos que hacer con amor”, expresó el cantante ante la audiencia.