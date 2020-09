Mayella Lloclla protagoniza la obra virtual "El amor viaja lento". | Fuente: Instagram

Cuando comenzó la cuarentena, Mayella Lloclla estaba grabando la telenovela "Dos hermanas" y, a lo largo del año, esperaba el estreno de cuatro películas con su participación incluyendo "Un mundo para Julius". La pandemia la obligó a detener el rodaje de la ficción y solo llegó ver el lanzamiento de una cinta ("Rómulo y Julita"); pero esto la ha llevado a reinventarse como tantos otros artistas.

La convocaron para el corto "Angustia", disponible en YouTube, y para una lectura dramatizada que le mostró el gran interés del público de provincias por el teatro. Ahora, se lanza con su primera obra virtual "El amor viaja lento" dirigida por la dramaturga argentina María Paula del Olmo y con la actuación del también argentino Ezequiel Ronconi.

Si algo destaca de estos tiempos, es que los artistas peruanos están "abriendo fronteras" con las producciones digitales. Ahora su público se puede encontrar en cualquier ciudad del mundo.

"El amor viaja lento", que se estrena el 12 de setiembre en la plataforma de teatro virtual TeVi, trata sobre las relaciones a distancia. A falta de un abrazo y del contacto real, muchas parejas se encuentran a través de una pantalla para vivir su intimidad. La historia reconstruye el vínculo amoroso entre Lucía y Gustavo, quienes intentan tener una vida juntos salvando los viajes constantes -entre Perú y Argentina- la dificultad del encuentro y la soledad.

¿DEJARÍA EL PERÚ POR AMOR?

Mayella Lloclla recuerda con humor que, hasta inicios de año, lo último que se quería en una sala teatral era que el público prenda un celular: "Ahora lo que más queremos es que usen sus dispositivos, computadoras o iPads para que vean estos trabajos. Qué increíbles los casos que estamos viviendo no solo en pareja sino con nuestras familias. Debemos comunicarnos a través de videollamadas para sentir que no estamos solos. Aunque no es lo mismo".

La actriz cree que muchas personas se identificarán con el vínculo de Lucía y Gustavo. "Esto no solo pasa por la pandemia sino en cualquier momento. Hay mucha gente que pasa por esto. Está muy bien narrada, es fresca. Cuando leí el guion, viajé, me la imaginé como una película", sostuvo a RPP Noticias.

¿Y Mayella Lloclla qué haría en una situación similar? ¿Dejaría su país por amor? "Es muy fuerte tomar esa decisión. Si a mí me hubiese pasado algo así, años atrás, de enamorarme de un extranjero nunca hubiera dejado el Perú. Por un trabajo temporal sí", comenta.

Por otro lado, la dramaturga y directora María Paula del Olmo contó previamente que le interesaba contar esta obra virtual desde dos puntos de vista: el de la persona que se queda y el de la persona que viaja. "Haciendo foco en el desarraigo emocional y en la búsqueda de un lugar a donde llegar", dijo.

MÁS INFORMACIÓN

Funciones: Sábado 12 y 19, a las 9 p.m. Domingo 13 y 20, a las 8 p.m.

Entradas: S/.25 en la plataforma TEVI.LIVE.