El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, anunció que el último proceso de compra de urea quedó desierto luego que la empresa proveedora desistiera en las negociaciones.

La fallida compra de fertilizantes por parte del Gobierno deja a la población con muchas interrogantes. El exministro de agricultura, Juan Manuel Benites, y el exdirector de Agrorural, Marco Vinelli, analizaron algunos de los cuestionamientos que surgen a partir de esta situación.

¿Por qué le resultó tan complicado al Gobierno la compra de urea?

Benites considera que desde el principio el proceso de compra de urea estuvo mal planteado, lo cual empeoró con el hecho de tener personas sin la capacidad y el conocimiento para desarrollar el proceso.

"Me parece que ahí han habido dos cosas: Un tema de incapacidad y por otro lado, que la Contraloría reportó en un momento algunos indicios de corrupción, es una mala combinación si tenemos funcionarios que no tienen las capacidades suficiente y que además incurren en acciones que no son transparentes", dijo el también presidente del Instituto CRECER.

Vinelli coincide en que el proceso de compra de fertilizantes le resultó complicado al Estado debido a la falta de experiencia de los encargados de la compra y la falta de experiencia del mismo ministro.

"No hicieron unas bases adecuadas del concurso, no tomaron en cuenta a los proveedores nacionales, por ejemplo, así como otras observaciones que hizo la Contraloría en su momento", sostiene.

¿Realmente podría considerarse responsabilidad de la empresa?

El ministro Alencastre responsabilizó a la empresa italiana Unionsped de la fallida adquisición de urea, argumentando que la compañía tuvo un comportamiento irregular y abandonó el proceso de compra.

Pero, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se declara desierto este proceso, ¿realmente sería responsabilidad de Unionsped?

"Yo pienso que hay una responsabilidad compartida. Después de tres procesos fallidos decir que es un problema de la empresa es por lo menos facilista, si fuera el primer proceso podríamos darle el beneficio de la duda (al Midagri), pero después de tres procesos yo creo que hay una negligencia, una incapacidad del aparato público", consideró Benites.

Para Vinelli esta situación no es responsabilidad de la empresa, debido a que el Ejecutivo no brindó seguridad y predictibilidad a todos los postores para que se pueda llegar a una firma del contrato.

"Aquí el único responsable es el Ejecutivo con el ministro Alencastre a la cabeza y esto porque según la norma cuando el proceso concluye y cuando pasan al tercer postor la entidad le envía un documento y le pregunta si acepta o no acepta. La entidad debió darle plazos, conversar de manera más efectiva con ellos para tener la respuesta más rápido", sostuvo.

¿Cuál es el siguiente paso que deberá seguir el Gobierno?

Ambos expertos consideran que lo ideal sería impulsar el programa de entrega de bonos para los agricultores.

"El siguiente paso que tiene que dar el Gobierno es desechar completamente la compra de urea, lo que debería hacerse ahora es preparar un buen diseño del programa de subsidio directo que va a llevar a cabo. Para eso es muy importante el tema de transparencia, es como se elige dentro del padrón de usuarios quienes van a ser los beneficiarios, tiene que haber un control de entrega, tiene que haber un control de uso, seguimiento", señaló Benites.

El ex ministro también consideró que será necesario supervisar la entrega de estos "Fertiabonos" para evitar que se usen con fines proselitistas, teniendo en cuenta que estamos en un proceso electoral.

Vinelli también consideró que sería necesario realizar cambios en los equipos que ejecutarán las nuevas acciones que realizará el Midagri para apoyar a los productores agrarios.

"Creo que los recursos deberán ser trasladados al Fertiabono que han anunciado, creo que debería haber una oxigenación en el sector respecto a la persona que lidera este tipo de políticas y una mayor responsabilidad del Ejecutivo al momento de proponer cosas. Creo que jugar con las necesidades de los agricultores no es lo adecuado", comentó.

Por su parte, Benites agregó que el anuncio de la compra de fertilizantes despertó expectativas en los pequeños productores agrarios y ahora es posible "que haya afectaciones respecto a la oferta de productos el próximo año".





¿Cuántas veces se dijo que iba a llegar al urea?

A inicios de junio, Agro Rural declaró desierta el primer proceso de compra de fertilizantes por no “cumplirse con las especificaciones técnicas solicitadas a las empresas postoras por el área usuaria”. A la par, la Contraloría había advertido riesgos porque el proceso no incluía medidas adecuadas que garanticen la entrega oportuna de este insumo clave para el agro.

El 11 de junio, Andrés Alencastre, quien llevaba 4 días como titular del Midagri, anunció que antes del 11 de julio llegaría el primer lote de urea al país. Sin embargo, esta promesa no se cumplió.

El 13 de junio, tras la segunda convocatoria, la empresa brasileña MF Fertilizantes ganó la buena pro de compra de fertilizantes. Se estableció que el primer lote de 40 mil toneladas de urea ingrese al país dentro de los 35 días. Es decir, se tendría los sacos de fertilizantes en julio. Pero no fue así.

Diez días después, 23 de junio, se anuló esta segunda licitación debido a las advertencias de la Contraloría y MF Fertilizantes quedó fuera del proceso. Ese día, el titular del Midagri señaló que la llegada de toneladas de este insumo llegaría el 4 de agosto

Sin embargo, esta propuesta se diluyó. El 6 de julio, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego volvió a garantizar que la llegada del primer lote de urea sería entre el 15 y 18 de agosto, pero no fue así.

En medio de la tercera convocatoria, las versiones sobre la llegada seguían cambiando. El 16 de julio, Alencastre garantizó, de nuevo, que la llegada del primer lote de urea estaría en Perú entre los meses de agosto y setiembre.

En medio de la tercera convocatoria, las versiones sobre la llegada seguían cambiando. El 16 de julio, Alencastre garantizó, de nuevo, que la llegada del primer lote de urea estaría en Perú entre los meses de agosto y setiembre. Aunque a otro medio local señaló que se empezaría a repartir a partir de la segunda quincena de agosto.

Para 28 de julio, durante su mensaje a la Nación, el mandatario, Pedro Castillo ajustó el calendario y aseveró que los fertilizantes estarían en agosto en los almacenes listos para ser distribuidos. Tampoco fue así.

El 2 de agosto se supo que la empresa norteamericana Ready Oil Supply LLC ganó la buena pro de compra de fertilizantes. En ese sentido, se informó que el primer lote llegaría hacia fines de setiembre.

Luego, Alencastre anunció que su sector decidió descalificar a la empresa Ready Oil Supply como proveedor de urea, a raíz de las observaciones de Contraloría.

Finalmente se eligió a la italiana Unionsped SRL, que obtuvo el tercer lugar en la licitación, pero esta finalmente desistió del proceso un día antes de la finalización del plazo para firmar el contrato.