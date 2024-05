Día de las Mypes: más de 233 mil empresas desaparecieron al cierre del 2023

El Director de las Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza, reveló en el marco del día de las Micro y Pequeñas Empresas una situación preocupante: más de 233 mil empresas desaparecieron el año pasado, muchas pasando a la informalidad o cerrando. Aseguró que la pobreza se relaciona directamente con la pérdida de micro y pequeñas empresas, afectando sectores como el comercio minorista y mayorista.

"El informe de pobreza está totalmente vinculado a la desaparición de micro y pequeñas empresas el año pasado de acuerdo al INEI. Desaparecieron más de 233 mil empresas, que muchas de ellas migraron a la informalidad y probablemente muchas otras simplemente han quebrado. Esta es una cifra realmente lamentable, una de las más altas de los últimos 10 años, lo que indica que las políticas que se trataron de implementar, como los créditos garantizados, compras Mi Perú y otros programas que pudieron haber ayudado a las mypes, simplemente no funcionaron", señaló en Economía Para Todos de RPP.

Asimismo, mencionó que una de las cosas que más los ha alarmado es la desaparición de mypes del sector manufacturero en el año 2022, donde aproximadamente 2400 mypes desaparecieron, una cifra histórica, puesto que por lo general, las empresa manufactureras tratan de mantenerse a flote.

"Hemos observado que se ha triplicado el número de mypes desaparecidas. En el caso del sector manufacturero, calculo que debe ser alrededor del 20 % del empleo formal, porque son más de 350 mil mypes manufactureras y ellos tienen un alto uso de mano de obra, no solamente para los procesos productivos sino también para los procesos comerciales", puntualizó Hermoza.

Por otro lado, se refirió a los negocios de comercio minorista y mayorista que son el rubro que más ha desaparecido. Esto se evidencia en el caso de las bodegas, donde se registraron 15 mil de estos negocios desaparecidos a nivel nacional.

"Por el número de empleados, las bodegas son la alternativa para poder sobrevivir en la crisis. ¿Quién no abre una bodeguita cuando está en crisis? Entonces si esta desaparición es la más alta, obviamente nos llama a la reflexión lo que está sucediendo en este momento con la pobreza", indicó.

Panorama de las mypes en regiones es negativo también

Hermoza indicó que el año pasado hubo un golpe fuerte en las mypes al interior del país, especialmente en el norte, pero también en regiones del sur. Mencionó que en Puno más de 200 empresas se fueron a la informalidad en el 2022. El año pasado se ha multiplicado el número por 6.



En el caso de las regiones con más pobres, Cajamarca se peridieron 208 mypes y en Cerro de Pasco 485 en el año 2022.

Ante esta situación desalentadora, el director de Mypes Unidas sindicó al Gobierno como responsable de este tipo de escenarios, donde los planes que emprende no logran sus objetivos y la situación se agrava cada vez más.

"Hasta ahora el gobierno no lo entiende y probablemente se deba a que no están trabajando de manera articulada. El Gobierno peruano tiene programas muy poderosos que no están siendo utilizados como debe ser y utilizados en el momento que deberían usarlo sobre todo en este momento de crisis que estamos viviendo", sostuvo.

Pero no todo es malo. Hermoza se refirió también al aspecto positivo a la Ley de Contrataciones y a la aprobación del dictamen para que las mypes puedan comprar energía en el mercado libre, entre otras.