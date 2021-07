Hasta el cierre de ayer, miércoles 07 de julio, el dólar registra una cotización de S/ 3.96. | Fuente: Reuters

En las últimas semanas la incertidumbre política ha sido uno de los factores que generaron una fuerte alza del dólar, que llegó a niveles récord y actualmente bordea los S/ 3.96.

Pero, ¿qué pasaría si el país no se encontrara con un panorama de incertidumbre ante las elecciones presidenciales?

De acuerdo con Luis Oganes, global head emerging markets research de JP Morgan, en un escenario político moderado el dólar debería costar cerca de S/ 3.65, un nivel que no se ha visto desde mediados de abril.

“Con los modelos de equilibrio que tenemos, nos resulta que el tipo de cambio de equilibrio está S/ 3.65. Entonces, se podría pensar que sin incertidumbre política regresaríamos a un tipo de cambio a ese nivel”, dijo durante su presentación un webinar organizado por El Dorado Investments.

Sin embargo, con las actuales presiones del dólar frente al sol peruano se proyecta que el billete verde siga subiendo mientras se mantenga esta incertidumbre.

“Todavía hay incertidumbre, no sabemos hacia dónde va a apuntar los tiros el nuevo gobierno cuando finalmente arranque y cuál es la senda que va perseguir”, señaló.

En un escenario en el que el próximo gobierno anuncia o persigue políticas muy radicales que puedan espantar la inversión, JP Morgan calcula que el tipo de cambio podría elevarse hasta a S/ 6.50.

“Obviamente ese no es el escenario que vemos, ojalá que no se dé, pero es interesante conocerlo porque por lo menos da una idea de que si se sigue una senda radical no estaremos en una situación de equilibrio”, indicó Oganes, precisando que este sería un escenario de extrema dolarización.

Ante esta situación se evidencia una creciente dolarización de los créditos y ahorros del sistema financiero. Los depósitos de los peruanos en dólares pasó de 31.4% en diciembre del 2020 a 33.5% en mayo de este año.