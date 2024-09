Disminución del drawback: ¿Qué es y cómo afectaría el empleo?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ante un cambio en el drawback, Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, se presentó en Economía para Todos de RPP y advirtió los problemas que generaría disminuir la tasa del 3% al 0.5% del drawback para las empresas exportadoras.

"En este momento donde la economía sale de una recesión, y que tiene como objetivo llegar a este 3.1% que pide el Ministerio de Economía, tenemos que impulsar a los productores. Si vamos a invertir en tener nuevas irrigaciones, inversiones en la parte agrícola, necesitamos fortalecer la mano de obra, cuidar los mercados internacionales que son sensibles. Reducir al 0.5% como se pretende no es lo más adecuado", explica el experto.

Como se sabe, la inflación entre el 2000 y agosto del 2024, ha sido de 109% en el Perú, mientras que la devaluación ha sido 7%. Mientras que, en este mismo periodo de tiempo, Chile tuvo una devaluación de 70%, Colombia del 115% y México del 130%.

Frente a este panorama, los exportadores peruanos se encuentran en una competencia interna que los afecta en la parte productiva.

El efecto que tendría el drawback en el empleo

Es importante mencionar que el impulso de las exportaciones brinda la oportunidad de que los sectores como industria manufacturera, agroexportaciones y sectores intensivos en valor agregado, entre otros, generen empleo a corto plazo.

Además, gracias al drawback, las agroexportaciones y los frutos industriales han ganado mercados.

"Nuestros competidores tienen un tipo de cambio más proexportador y otras compensaciones. Los costos laborales no son tan altos como el Perú, que tiene los costos más altos en Latinoamérica. Los costos logísticos peruanos elevan el costo para los exportadores. Por eso, este régimen arancelario ha servido como un mecanismo para impulsar las exportaciones intensivas para el empleo", comenta Antonio Castillo.

El representante de la SNI explica que aplicar esta reducción en la tasa en el drawback también afectaría los contratos de venta, y con ello, habría un impacto negativo para el empleo, ya que las empresas exportadoras tendrían que sacrificar costos para cumplir con lo acordado.

"Los exportadores ya hicieron cálculos de venta y cerraron ventas para el año que viene. Retirar de forma brusca los mecanismos que tiene el drawback no es correcto. Las economías tradicionales recién se están recuperando porque el mercado americano se está restableciendo. Me parece delicado para el tema de empleo. Las empresas tienen los mercados y los contratos cerrados porque en exportaciones no se vende al mes, sino en 3 o 6 meses, por campañas", agrega.

Por su parte, César Tello, vicepresidente de la Asociación de las Empresas Exportadoras, tiene en cuenta el aumento de la Remuneración Mínima Vital, que también podrá en jaque al sector.

"Lo de la RMV es inminente. Ya se anunció y se está trabajando un esquema para aplicarlo. Eso definitivamente va a elevar nuestros costos y está bien con dar el aumento, pero hay que considerar que hay una serie de sobrecostos que impactan sobre la competitividad del sector", dijo en Ampliación de Noticias.

En cuanto a la modificación de la tasa del drawback, Tello menciona que "el empleo se verá afectado, pero también vamos a perder competitividad y clientes. Lo más difícil es conseguir clientes porque nosotros no somos los únicos en el mundo. Si una empresa que gana S/ 100, S/ 34.50 van para Sunat y S/ 10 para los trabajadores porque hay una ley que así lo dice. Si no ganamos S/ 100, la Sunat va a ganar menos y también los trabajadores recibirán menos".

Finalmente, la SNI propone que este tema no se vea con "ojos de recaudación", sino "con ojos de modelo económico, productivo, de finanzas".

"Se tiene que analizar más porque el Perú tiene un modelo proexportador que genera empleos. Actualmente, se opta por un modelo que no va a apoyar a la parte productiva y apoya sectores como los bingos, el azar, las apuestas, que están exonerados del IGV, deberíamos pensar en apoyar el sector productivo que genera divisas y trabajo a nivel nacional. Hay otras formas, incluso buscando formalizar más la economía".

De igual manera, la Unión de Gremios difundió un comunicado en el que proponen lo siguiente: "Esperamos que el Gobierno tome una decisión sensata y, junto con el sector privado, se concentren generar un mayor crecimiento con nuevas inversiones, destrabe de obras, simplificación administrativa, así como una lucha frontal contra la corrupción y las economías ilegales y criminales, además de la formalización del 75% de nuestra economía".

¿Qué es el drawback?

El drawback en el sistema aduanero permite la devolución de un determinado porcentaje del valor de un saldo a favor del consignatario, debido a la devolución total o parcial de los derechos de las materias primas importadas que se incluyen o consumen en la producción de las mercancías exportadas.

Desde 2019 a la fecha, la tasa de restitución es del 3% del FOB exportado.

Con la creación de este régimen se busca evitar que el pago de los derechos arancelarios de importación de los insumos utilizados incremente su costo, por ende el precio del producto, y con ello su competitividad en el mercado.