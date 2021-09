Actualmente en el Perú operan 16 entidades bancarias, según datos de la SBS. | Fuente: Andina

Esta semana el presidente Pedro Castillo anunció que su gobierno está coordinando el ingreso de nuevos bancos de capitales extranjeros al Perú.

Según Castillo, estas nuevas entidades financieras comprarán “las deudas que tienen las micro y pequeñas empresas (mype) para reactivar la economía nacional”. Pero, ¿qué tan factible es que este anuncio se haga realidad?

Para el presidente del Comité Mipyme del Colegio de Economistas, Ronald Casana, no sería posible condicionar el ingreso de bancos al país.

"No se puede condicionar, no es una beneficencia. (El banco) Va a venir a hacer su negocio, va a venir a hacer la competencia. La competencia es buena porque fomenta que las tasas de interés bajen, pero no es tan facil como decir 'vengo y compro (las deudas) a todos a los micro y pequeños empresarios'", precisó.

El especialista señala que el proceso de ingreso de una nueva entidad bancaria no es tan sencillo como parece.

"Una entidad financiera, un banco, demora aproximadamente entre uno a dos año para poder ingresar a nuestro sistema financiero para poder hacer operaciones. El Banco de Crédito de Inversión (BCI) de Chile su autorización la ha estado solicitando desde el 2019", comentó.

Respecto a las medidas que podría tomar el Poder Ejecutivo para apoyar a las pequeñas empresas, el economista señaló que se podrían realizar programas tipo "Reactiva Perú" o "FAE Mype" solo para mypes, canalizando estos créditos solo a través de microfinancieras.

"Comprando deudas no se reactiva la economía, se reactiva con inversión", agregó.

Casana señaló que actualmente hay 7 millones de micros y pequeñas empresas, de las cuales solo 1 millón pudo acceder a los anteriores programas de crédito que dieron los gobiernos anteriores.