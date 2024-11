En Perú hay 9 ZEE, pero solo 4 operan y funcionan al 25 %: ¿A qué se debe?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se espera que el dictamen sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE) sea puesto en agenda parlamentaria esta semana. Frente a ello, Jesús Salazar Nishi, Presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, hizo una comparativa del Perú frente a otros países de la región.

"En el Perú hay 9 zonas económicas creadas por ley. De estas, solo funcionan 4, y al 25 %. Los otros 5 no funcionan", señaló. Esto se debería a que están manos del Estado, ya que las ZEE de otros países, son operadas por el sector privado.

Comparación de las ZEE del Perú, frente a otros países

El experto señala que el objetivo de las Zonas Económicas Especiales son una "herramienta fabulosa y fundamental para atraer grandes inversiones, generar industria, para traer tecnología y llevar productos al mundo"; sin embargo, no se estaría operando correctamente en el Perú.

Costa Rica exporta más de $ 10 millones al año y las que se realizan a través de las ZEE, representan el 60% de sus exportaciones. En República Dominicana, las exportaciones por ZEE representan el 57 % de sus exportaciones totales anuales. Mientras que las ZEE de Perú, solo generan $ 74 millones, una cifra que representa el 0.15 % de las exportaciones totales anuales.

"Esas ZEE no funcionan, no hay industria. Hay almaceneras, centros logísticos, pero no tienen la visión que Perú necesita".

Jesús Salazar Nishi explica que, en Costa Rica, si uno invierte $ 250,000 en ZEE, les dan 6 años de beneficios tributarios, como el 0 % de impuesto a la renta. Si antes de los 6 años, se vuelve a invertir $ 250 millones, se les da otros 6 años de beneficios.

Frente a ello, el especialista exhorta al Estado a "entender y mirar lo que hace el mundo. Los operadores que tienen experiencia y saben a quién traer y como hacer la transferencia tecnológica, porque los capitales del mundo buscan ambientes donde sus capitales se rentabilicen más".

¿Qué es una Zona Económica Especial?

Anteriormente, la exvicepresidenta Mercedes Aráoz se presentó en Ampliación de Noticias por RPP e informó qué es una ZEEP y cuál es su importancia al momento de atraer inversiones al país.

"Una ZEEP es un espacio geográfico designado por el estado para tener la posibilidad de generar inversiones que beneficien al país. Inversión privada que tendría beneficios aduaneros, capacidad para meter y sacar productos, darle valor agregado y generar algún elemento adicional que le dé posibilidad de desarrollo y se les da un descuento tributario", indicó.

Mercedes Aráoz informó que, al iniciar, este descuento tributario es, inicialmente, "0 en impuesto a la renta para que coloquen inversiones grandes de alta tecnología que permitan desarrollar la región de una manera diferente a lo que hemos estado haciendo".

En cuanto al cuestionamiento negativo de la existencia de una ZEE, ella aclaró que "

no hay forma de que se perjudique, es una inversión que no existe. La nueva inversión tendría este beneficio para incentivar que llegue, genere empleo y el impuesto a la renta de esa inversión es 0, pero genera encadenamiento, jalar producciones domésticas y genera ganancias a los proveedores de esa cadena. Se orienta a la exportación, pero no está condicionado a ser para eso, sino que puede ser recomprado internamente con condiciones que se tiene que dar para el internamiento del país de esos productos y sería beneficioso también".