Los precios de los autos se ven afectados por el número de ensambladoras que existen en los países y el porcentaje de carros que se importan de otros territorios. | Fuente: Andina

La pandemia ha impulsado la necesidad de las familias en adquirir un automóvil. Sin embargo, no todos tienen las capacidad de adquirir un vehículo privado.

Ante esto, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) realizó un estudio analizando cuántos salarios mínimos se requiere en Latinoamérica para poder comprar un auto.

El estudio muestra que Chile es el país en el que menos salarios mínimos necesitan para comprar un carro. Con un salario básico que asciende a US$ 455 se requieren solo 33 pagos para adquirir un auto promedio de US$ 15,052.

Le siguen Paraguay, donde se requieren de 44 sueldos mínimos (US$ 311) para compra un vehículo de US$ 13,790; Ecuador, donde con 50 sueldos de US$ 400 compras un auto de US$ 19,999; y Uruguay, país en el que 57 sueldos mínimos de US$ 368 sirven para adquirir un carro de US$ 20,990.

En el caso de Perú, se necesitan 59 salarios mínimos para comprar un auto básico de US$ 14,690. Se calcula que la remuneración mínima vital de S/ 930 equivalían a unos US$ 250 al momento del estudio.

Pero, nuestro país no es uno de los más costosos. Los países donde se requieren de más salarios mínimos para adquirir un vehículo son Brasil y Argentina.

En Brasil se necesitan 69 remuneraciones básicas de unos US$ 193 para poder comprar un auto de US$ 13,303. Mientras que en Argentina se necesitan 72 sueldos básicos de US$ 236 aproximadamente para poder comprar un auto e US$ 16,892.

Cabe mencionar que las diferencias en los precios de los automotores se ven afectados por el número de ensambladoras que existen en los países y el porcentaje de carros que se importan de otros territorios, además de la incidencia de los sistemas de crédito de cada país.