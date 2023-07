¿En qué situación está nuestra economía a puertas del tercer año del Bicentenario? [ANÁLISIS]

Economía El economista consideró que, en el actual Gobierno, se ha dado el golpe más duro al capital humano en cuanto a educación

El último informe en materia económica del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló datos preocupantes en cuanto a la producción en el país. Según la entidad, esta cayó en 1.43 % el pasado mes de mayo. Además, precisó que "en los primeros cinco meses del año, se redujo en 0,49 %. Y en el periodo anual junio 2022-mayo 2023, aumentó 1,04 %".

Frente a estas cifras, el ministro de Economía, Álex Contreras, indicó que se trata de una "reducción temporal" que responde al Fenómeno El Niño y al impacto de la crisis de fertilizantes en el sector agropecuario.

Sin embargo, el panorama económico actual, a puertas de un nuevo aniversario patrio, resulta mucho más complejo debido al efecto de factores sociales y políticos que tendrían repercusión directa sobre esta materia.

"Este año, la pobreza no bajará"

El exministro de Economía, catedrático e investigador en materia económica, Waldo Mendoza, analizó esta situación y señaló que existen "indicadores complementarios" que confirman la disminución en la producción nacional.

"En enero-mayo de este año, el PBI se ha caído en 0.5 %. Caídas similares no ocurrían desde el 2009, o sea que es importante. Incluso, cuando se mira los datos del BCRP (...), tenemos una especie de tres trimestres seguidos de caída", indicó en Enfoque de los Sábados.

"Las proyecciones indican que terminaremos el año en alrededor de 1 % que es más o menos la mitad de lo que el Gobierno esperaba hace 3 meses (…) y hay indicadores complementarios que refuerzan esta caída, como la recaudación, las importaciones de bienes de capital, la masa salarial real. Todos han caído, o sea que es un problema importante el que tenemos al frente", resaltó.

Mendoza Bellido explicó que la pobreza "tiene como fuente fundamental de explicación el crecimiento del producto bruto interno per cápita y, en otras circunstancias, la inflación" y que el crecimiento del PBI "es la fábrica de recursos" para el Estado y la implementación de programas sociales. Dado este esquema, proyecto que "este año, la pobreza no debería bajar".

"El crecimiento económico, con su brazo de mercado, empleo e ingresos; y con su brazo de fabricante de recursos del Estado es la explicación fundamental de la pobreza. Este año, la pobreza no debería bajar porque el PBI per cápita casi no se va a mover, la inflación en promedio va a seguir siendo alta todavía. Para seguir bajando la pobreza, hay que crecer mucho más rápido y tener una inflación bajita. Esa es la receta fundamental para bajar la pobreza", sostuvo.

El factor educación superior

Por otro lado, el exministro de Economía explicó que "el crecimiento económico, a largo plazo, depende de la productividad de los trabajadores" y que esta productividad "depende de qué tan competentes son, de cuan educados están".

En ese sentido, consideró que, en el actual Gobierno, "se ha dado el golpe más duro de las últimas décadas al capital humano a través de la educación".

"En parte Boluarte, en parte Castillo porque la ley contra la Sunedu se dio en el gobierno de Castillo quien no dijo nada contra esa ley. El Congreso la dio cambiando la manera de elegir a los miembros del consejo directivo (…), ahora ninguno ha entrado por concurso", resaltó.

"Es como si en Osiptel pusiéramos como presidente al gerente general de Entel Perú. Ahora, a la cabeza de la Sunedu, está el rector de una universidad. El capital humano, la educación de los jóvenes está amenazada", subrayó.

Asimismo, consideró que el capital físico, entendido como inversión privada, "también está sufriendo un golpe durísimo" con las decisiones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respecto al caso Rutas de Lima.

"El alcalde de Lima, que es un hombre de derecha (…) es bien raro lo que está haciendo, está desconociendo un contrato que está protegido en el artículo 62 de la Constitución que dice que, si hay problemas, vayan a un arbitraje. El árbitro les ha dicho ‘paren esto hasta que resolvemos’ y el alcalde ha dicho ‘no les hago caso", refirió.

"Entonces, el capital físico, por un lado, con el desconocimiento de los contratos; el capital humano, por el otro, a través de la desactivación de la Sunedu (…), me parece que ponen en problemas al país", puntualizó.

Estado de derecho bajo amenaza

A su vez, Waldo Mendoza consideró que "el crecimiento económico, a largo plazo, no solo depende del capital humano, físico, de la tecnología, sino también del estado de derecho"; es decir, "que todos estemos sometidos a ley, que el poder esté limitado por la ley".

En ese sentido, señaló que, actualmente, "hay varios ejemplos de avance en el debilitamiento del estado de derecho en el país".

"Uno, el TC, en la práctica, ha disuelto la institución llamada cuestión de confianza. El presidente del tribunal ha dicho que ‘para que haya disolución, el Congreso debe tener voluntad de ser disuelto’, más o menos que el Congreso debe rogarle al Ejecutivo que lo disuelva. Estamos rompiendo el equilibrio de poderes", sostuvo.

"Segundo, los organismos electorales. La CIDH, sistemáticamente, ha dicho que los organismos electorales no deberían ser sujetos a juicio político, nuestra Constitución no lo permite. Sin embargo, entre el Congreso y el TC han dicho que los organismos electorales deberían estar comprendidos en juicio político", indicó.

"O sea que, muy pronto, vamos a tener incorporada esta posibilidad de que todo candidato que pierda elecciones podrá desaforar al presidente del JNE, la ONPE o el Reniec (...) Los organismos electorales van a estar sujetos a juicio político y eso es una aberración que va a afectar al país", agregó.

Como tercer "indicio", el economista señaló las denuncias constitucionales simultáneas presentadas por el Congreso contra los miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Recordemos que (la JNJ) reemplaza al CNM porque descubrimos que era un nido de bribones. Lo reemplazamos por gente competente, por concurso público, por altos méritos, y ahora hay indicios de que quieren bajárselo. Simultáneamente, en el Congreso, hay denuncias constitucionales contra tres de sus miembros. Al mismo tiempo, la Fiscal de la Nación ha iniciado investigaciones contra sus miembros por esos mismos motivos, a pesar de que ella también está investigada por la JNJ", explicó.

"Imaginemos un país con organismos electorales sujetos a juicio político, un país sin JNJ o en la misma condición de la Sunedu actual. Veo esto con mucha preocupación, no tanto como macroeconomista sino como ciudadano. (Se está) afectando nuestro destino a largo plazo", concluyó.