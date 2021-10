Con el feriado y el día no laborable se tendrá un fin de semana largo, desde el sábado 30 de octubre hasta el martes 2 de noviembre. | Fuente: Andina

El próximo lunes 01 de noviembre se celebra el feriado nacional por la celebración del Día de Todos los Santos, a lo cual se ha sumado un día no laborable.

Sin embargo, en medio de la reactivación económica no todos los trabajadores descansarán durante el fin de semana largo. Esto implicará un pago adicional para quienes laboren durante el feriado.

De acuerdo con el Decreto Legislativo 713, los trabajadores que laboren durante el feriado del 01 de noviembre deberán recibir una remuneración extra por día trabajado sin un descanso posterior.

Los trabajadores que laboren durante este lunes y no pidan un día de descanso en compensación se les debe pagar el valor del trabajo realizado en el feriado con una sobretasa del 100% de ese valor.

Por ejemplo: Si un trabajador percibe S/ 1,200 mensuales, su remuneración diaria equivale a S/ 40 (1,200 entre 30 días), y si trabaja durante el feriado recibirá S/ 80 adicionales.

En caso no acudas a laborar durante el 01 de noviembre la empresa no podrá descontarte un monto de tu sueldo, pues el feriado implica un descanso remunerado.

¿Pagarán extra en el día no laborable?

Ten en cuenta que no se aplica lo mismo en el día no laborable, que no es igual a un feriado. Si no acudes a laborar en el día no laborable del 02 de noviembre tendrás de compensar las horas dejadas de trabajar.

Se ha establecido que en el caso de los trabajadores del sector público, las horas dejadas de laborar durante los días no laborables serán compensadas en los 10 días posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública.

En el sector privado, los empleados deberán acordar con sus empleadores la forma en la que se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar. Pero, a falta de acuerdo, la empresa decidirá como se hará la compensación.

Asimismo, recuerda que a quienes trabajen en los días no laborables no les corresponde una remuneración adicional.