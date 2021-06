La medida establece reglas para la adopción de medidas definitivas para el saneamiento económico y protección del patrimonio de los clubes de fútbol. | Fuente: RPP

Hoy, viernes 25 de junio, vence el plazo para que el Poder Ejecutivo promulgue u observe la Ley 6863 que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística.

Esta medida, aprobada en el Pleno del Congreso el mes pasado, suspendía el pago de deudas de tres clubes de fútbol: Universitario de Deportes, Sport Boys y el Club Cienciano.

Con esta suspensión de procedimientos concursales la junta de acreedores y la facultades de actuales presidentes serán suspendidas y la Sunat sería el nuevo ente encargado de presidir temporalmente la junta de acreedores.

Además, esta norma indica que se conformaría un grupo en la Comisión de Fiscalización del Congreso para que investigue las presuntas irregularidades en los procedimientos concursales seguidos a los clubes profesionales y formalice, de ser el caso, las denuncias administrativas y penales correspondientes.

Según Sonia Alva, ex administradora de Universitario de Deportes y especialista en reestructuración de empresas, esta ley da una ventana de plazo de 90 días para modificar la regulación para lograr sanear la situación financiera del club.

"Esta es una oportunidad valiosa para modificar este sistema que no está dando resultados positivos. La ley establece que son las partes involucradas las que deben llegar a acuerdos, acuerdos en virtud de las mayorías. Lamentablemente en el caso de Universitario no ha habido este consenso de parte de los acreedores lo que hace que no se pueda avanzar", comentó Alva.

La especialista señala que la 'U' se encuentra en este proceso concursal desde el 2012 y actualmente mantiene una deuda corriente de S/ 30 millones y "cada año que pasa genera intereses y eso hace que la fecha no tengamos una respuesta al pago de acreedores".

Alva señala que ante la falta de respuesta del Ejecutivo, solo queda espera a que el Congreso sesione nuevamente para aprobar la ley por insistencia.