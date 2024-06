Jorge González Izquierdo: "El crecimiento económico del 5.28 % en Perú es atípico y transitorio"

El economista Jorge González Izquierdo se pronunció respecto a los resultados del informe del PBI donde el INEI reveló que la producción nacional en el mes de abril 2024 registró aumento de 5,28 %, presenta la cifra más alta en 30 meses.

"El crecimiento del 5.28 % es un crecimiento atípico y no sostenible en el tiempo, porque refleja condiciones climatológicas benignas. El crecimiento de la pesca, el agro, la manufactura no es sostenible. Entonces es un crecimiento que no es sostenible en el tiempo, refleja condiciones transitorias", expresó en Economía Para todos de RPP.

Aseguró también que ya hemos hemos dejado atrás la recesión y que actualmente nos encontramos en un proceso de recuperación.

"Para que me entienda la gente: como cuando uno se enferma y empieza un proceso de recuperación hasta que vuelva a estar sano. De ahí, para arriba, es ganancia. Pienso que hemos empezado un proceso de recuperación, todavía esa ganancia sería lo que nosotros conocemos como crecimiento", explicó.

Economía peruana crecería alredeor del 3 %

González Izquierdo se animó a dar un pronóstico sobre el comportamiento de nuestra economía en los próximos meses hacia el final del año, y aseguró que el crecimiento estaría cerca de cerrar en un 3 % gracias a los desenbolsos de AFP y CTS.

"Yo creo que este año vamos a estar alrededor del 3 %, un poco más, un poco menos. En gran parte ayudados también por los retiros de las AFP, que hoy día he visto de que son un poco más de 3 millones de afiliados que han han hecho ya su solicitud de retiro", indicó.

Especialista advierte aumento de la inflación subyacente

Finalmente, el economista mencionó que si bien la inflación en mayo ya llegó a 2 %, dentro del rango meta. Sin embargo, advirtió que hay otro concepto de inflación que mirar, y que todos los bancos centrales lo miran: se trata de la inflación subyacente. Indica que esta estaría creciendo, reflejando presiones de gasto y una política expansiva.

"Acá en el Perú le llaman subyacente e internacionalmente le llaman inflación core, que es la inflación que le quitan todos aquellos precios que son muy variables", manifestó.