Mesa Redonda y Gamarra cierran el año con proyecciones positivas: ¿Cuáles son las tendencias que marcan esta campaña?

Los principales emporios comerciales de la capital, Mesa Redonda y Gamarra, atraviesan los últimos días del año con una dinámica comercial intensa. Mientras que en el Cercado de Lima destacan las innovaciones tecnológicas, en La Victoria la industria textil apuesta por el tradicional color amarillo y buenas ofertas de liquidación.

Mesa Redonda: Tecnología y piñatas políticas lideran la demanda

Pablo Goytizolo, representante de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, informó que el emporio ha logrado un crecimiento promedio del 10 % en sus ventas en comparación con el año anterior. Según Goytizolo, la innovación ha sido clave este año, destacando tendencias como los muñecos de K-pop, Labubus y juguetes tecnológicos.

En el sector de tecnología, el representante señaló que los drones se han convertido en un producto muy buscado, encontrándose opciones desde los S/ 100 a S/ 120, e incluso algunos modelos más sencillos a S/ 80. Asimismo, para las celebraciones de Año Nuevo, Mesa Redonda ofrece "packs" de cotillón completos que oscilan entre los S/ 28 y S/ 35.

Un elemento clásico que no falta son las piñatas artesanales. Goytizolo comentó: "En esta semana ya empezaron a salir los rostros políticos... el sentir popular se materializa a través de las piñatas". Además, destacó que las galerías están rematando saldos de Navidad con descuentos de hasta el 50 %.

Gamarra: Proyecciones de crecimiento y una ola amarilla

Por su parte, Susana Saldaña, Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, manifestó que el emporio textil cierra el 2025 con la esperanza de superar en al menos un 5 % las ventas del año pasado. La gran apuesta para estos días finales es la ropa interior y prendas de color amarillo, verde, rojo y blanco.

"Nuestra proyección es al menos vender un poco más de 3.5 millones de prendas de color amarillo por lo menos", afirmó Saldaña, resaltando que los emprendedores se han preparado con ofertas que van desde prendas a S/ 2 hasta descuentos de liquidación que alcanzan el 80 %.

A pesar del optimismo, Saldaña expresó su preocupación por los retos del 2026, año que considera complicado debido a las etapas electorales que suelen contraer el mercado en un 5 %.

Asimismo, hizo un llamado a combatir la competencia desleal, el contrabando y el dumping que afectan a la industria nacional. Respecto a la seguridad, fue enfática en que los empresarios deben actuar siempre bajo el marco de la ley: "No por querer vencer al delincuente aceptaremos cosas que están fuera de la ley porque nos convertiría en parte del problema".