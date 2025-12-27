“Siempre dejan sucias las playas”: ciudadanos respaldan prohibición de carpas y fogatas en balnearios de Chorrillos por Año Nuevo

La disposición municipal regirá desde el miércoles 31 de diciembre. | Fuente: RPP

Este sábado, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, anunció en La Rotativa del Aire la prohibición total de campamentos y fogatas en la playa Agua Dulce y el resto de balnearios del distrito durante las celebraciones de Año Nuevo.

Tras la decisión de la comuna chorrillana, un equipo de RPP salió a las calles del distrito para recoger las opiniones de los ciudadanos. Los transeúntes se mostraron a favor de la disposición del municipio, pues indicaron que la llegada masiva de visitantes provoca contaminación.

“Estoy de acuerdo, que se prohíba la instalación de campamentos y fogatas, porque siempre hay personas inescrupulosas que dejan sucias las playas. Por más que haya advertencias, por más que haya letreros, siempre hay gente que no demuestra su educación al irse para sus domicilios y se encuentran con botellas y latas”, señaló un transeúnte.

Otro ciudadano consultado por esta casa radial también se mostró a favor de la medida; sin embargo, señaló que evitar la contaminación requiere de un trabajo coordinado entre todos los actores de la sociedad.

“Me parece que el tema de las restricciones para la playa es positivo en el sentido de evitar la contaminación, pero también tiene que ir con un trabajo coordinado -en este caso- de parte de la municipalidad, los vecinos y los visitantes”, aseveró.

La comuna de Chorrillos adoptó esta decisión ante la masiva concurrencia de visitantes en las playas y la gran cantidad de desperdicios que dejan estas personas.

La disposición regirá desde el miércoles 31 de diciembre y el alcalde Richard Cortez advirtió que su gestión desplegará personas de fiscalización ese día para evitar la instalación de campamentos en la previa de las celebraciones de Año Nuevo.

"Nosotros estamos implementando un plan de fiscalización, en el cual vamos a instalar personal municipal para evitar completamente de que la gente pueda acampar. Va a ser una situación en la cual gente puede decir, 'Nos están prohibiendo nuestro derecho al paso'; pero estamos tratando de ser lo más estricto posible", señaló.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Multas

Asimismo, el burgomaestre advirtió que los ciudadanos que no acaten esta medida municipal deberán pagar una multa que asciende a S/ 2 800. La medida restrictiva también se aplicará en otros balnearios del distrito como La Herradura, La Costanera y La Chira.