Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Petroperú mantiene a Rita López Saavedra como gerenta general en medio de su reestructuración

Petroperú mantiene a su gerenta general para avanzar en su sostenibilidad financiera
Petroperú mantiene a su gerenta general para avanzar en su sostenibilidad financiera | Fuente: Composición de RPP
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

Petroperú ratificó a Rita Lorena López Saavedra como gerenta general en medio de su reorganización integral. La empresa busca dar señales de estabilidad y continuidad al trabajo con el MEF, Minem y ProInversión, tras versiones sindicales sobre una supuesta renuncia.

En un momento crítico para la sostenibilidad de Petroperú S.A., la institución ha emitido un mensaje de estabilidad al ratificar a la ingeniera Rita Lorena López Saavedra al frente de la Gerencia General

Según la empresa, su permanencia permite dar continuidad a la labor articulada con:

  • El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
  • El Ministerio de Energía y Minas (Minem).
  • ProInversión.

Este bloque institucional trabaja con el objetivo compartido de recuperar la sostenibilidad operativa y financiera de la petrolera, un desafío que requiere un liderazgo alineado con las metas del Ejecutivo.

La gestión de López Saavedra, quien asumió el cargo el pasado 8 de enero, está ligada al proceso de reorganización integral de la compañía. Su liderazgo es el eje sobre el cual se busca fortalecer al equipo gerencial.

En este sentido, se están realizando coordinaciones con Fonafe para adecuar normativas que permitan optimizar las designaciones y atraer talento externo bajo criterios estrictos de meritocracia, asegurando que la conducción de la empresa responda a criterios técnicos y no políticos.

¿Hay incertidumbre dentro de Petroperú?

La ratificación también surge como una respuesta a las declaraciones de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, que había asegurado que la ingeniera presentó una renuncia irrevocable tras apenas seis días en el cargo debido a presuntos maltratos internos.


Video recomendado
Tags
Petroperú MEF Minem ProInversión

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA