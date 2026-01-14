Sindicatos de Petroperú confirman huelga para el 19 de enero y denuncian "intromisión" de asesor del Minem en renuncia de gerenta

Según el dirigente, el gremio subsanará las observaciones administrativas en los próximos días para validar la protesta. | Fuente: RPP

Rafael Noblecilla, vocero de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, confirmó que la huelga de 72 horas programada para iniciar este lunes 19 de enero se mantiene firme, pese a que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró la medida como improcedente en primera instancia.

Según el dirigente, el gremio subsanará las observaciones administrativas en los próximos días para validar la protesta. Sin embargo, mostró su preocupación ante la renuncia irrevocable de la gerente general de la empresa, la cual calificó de "inédita" y denunció que este hecho sucedió como respuesta a un trato hostil por parte de López Tejerina, asesor del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

"Ayer la señora gerenta ha puesto su cargo a disposición, ha renunciado de manera irrevocable por un comportamiento inadecuado de quien se cree el asesor del Ministerio de Energía y Minas, el señor López Tejerina", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Además, el vocero sindical cuestionó la presencia y el poder de este funcionario dentro de la estatal: "No sabemos qué hace el señor López Tejerina ahí. Ha tenido un comportamiento inadecuado (...) con la señora gerente general y obviamente también con la señora presidenta Elba Rojas".

"Privatización encubierta" y falta de liquidez

Noblecilla también respondió a las críticas sobre la gestión financiera de la empresa. Para el dirigente, el problema no es de capacidad técnica, sino de asfixia financiera provocada, a su juicio, para justificar una venta.

"Los resultados económicos no son desastrosos por gestiones negativas, sino por falta de liquidez. Si no hay el respaldo que el mismo Estado puede dar a través de una garantía, es imposible que cualquier directorio (...) pueda llegar ahí", explicó.

"Hemos cursado documentación a la ministra de Economía y al ministro de Energía y Minas para sostener una reunión (...) y no nos han contestado", lamentó.

Mensaje al Gobierno de transición

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a la prudencia. Recordó que a la actual administración le restan apenas cuatro meses de gestión, por lo que consideró que decisiones de tal magnitud deberían postergarse.

"No nos estamos oponiendo (a los cambios), pero creo que este tema delicado tiene que dejarse al próximo gobierno. (...) No descartamos que se evalúe, pero que no sea de un gobierno transitorio", sentenció.