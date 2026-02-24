Suministro de gas natural del sistema de distribución de la concesión Sur Oeste fue declarado en emergencia

Las intensas lluvias registradas en la zona sur han generado huaicos que bloquean varios tramos de la carretera Panamericana Sur, afectando el tránsito de los camiones cisterna que transportan Gas Natural Licuado (GNL) hacia Arequipa, Moquegua y Tacna.

Por este motivo, la empresa estatal de hidrocaburos, Petroperú dipuso las siguientes medidas para garantizar la continuidad del servicio público de gas natural:

1. El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro de gas natural del Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste, con vigencia desde el 22 de febrero hasta la normalización del tránsito en la vía afectada.

2. Petroperú realiza todas las acciones necesarias para mantener la continuidad del servicio a los consumidores, priorizando el abastecimiento a los usuarios residenciales y comerciales por ser un servicio público, pudiendo establecer recortes a los clientes Industriales mientras se restablece el suministro.

Finalmente, Petroperú reafirmó que viene coordinando de manera permanente con las autoridades competentes para la normalización del transporte y distribución de GNL en la Concesión Sur Oeste.