MTC advierte sobre riesgos de infraestructura vial ante lluvias intensas

Percy Montes, funcionario del MTC, dijo a RPP que las vías que cruzan quebradas y las situadas en áreas frágiles presentan el mayor nivel de riesgo.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha emitido alertas sobre el riesgo que representan las lluvias intensas para la infraestructura vial del país, especialmente en zonas vulnerables.

En ‘La Rotativa del Aire’, el director de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión de Riesgo de Desastres del MTC, Percy Montes, explicó que las lluvias son un fenómeno que se presenta cada año, pero su intensidad y localización exacta son difíciles de predecir.

Según Montes, las vías que cruzan quebradas y las situadas en áreas frágiles presentan el mayor nivel de riesgo.

Afirmó que la actividad preventiva se lleva a cabo a través de programas del Ministerio, que incluyen la limpieza de drenajes y mantenimiento de carreteras. Sin embargo, reiteró la inevitabilidad de que ciertos fenómenos naturales causen interrupciones en el tránsito.

El funcionario también mencionó que se han establecido campamentos en zonas de riesgo, equipados con maquinaria pesada para atender emergencias.

"En las últimas semanas hemos tenido problemas en Ica, Piura y Ayacucho, donde las lluvias han interrumpido varios tramos de vías nacionales", dijo.

MTC cuenta con un aplicativo interactivo

Además, hizo un llamado a los conductores a mantenerse informados sobre la transitabilidad de las vías a través de un aplicativo interactivo que el MTC ha puesto a disposición de la ciudadanía. Este aplicativo, accesible desde dispositivos móviles y computadoras, permite rastrear la situación de las carreteras afectadas por lluvias.

Montes se refirió a la dificultad para restablecer el tránsito en zonas específicas como Ocucaje, en Ica, donde a pesar de la habilitación de una vía alterna para vehículos ligeros, la circulación pesada sigue presentando obstáculos debido a la inestabilidad del suelo.

Finalmente, el MTC instó a la población a utilizar la línea 119 para comunicarse en caso de quedar varado debido a interrupciones en las vías.