Gustavo Villa Mora asumirá la Gerencia General encargada de Petroperú desde el 21 de febrero, tras el retiro de Rita López Saavedra

El Directorio de Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. oficializó la designación de Gustavo Adolfo Villa Mora como el nuevo Gerente General encargado de la petrolera estatal. El nombramiento se formalizó mediante el Acuerdo de Directorio N° 017-2026-PP, tomado en una sesión extraordinaria este viernes.

Villa Mora, quien asume un cargo calificado de "Dirección y Confianza", iniciará sus funciones el 21 de febrero. Esta designación conlleva una "bonificación diferencial" de acuerdo con la política salarial vigente de la empresa.

Con esta decisión, se deja sin efecto la encargatura de la señora Rita Lorena López Saavedra, quien se desempeñó en el puesto desde el pasado 8 de enero hasta el 20 de febrero de 2026. Según el reporte enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), López Saavedra retornará a su posición previa en la estructura organizacional de la compañía.

Perfil de Gustavo Villa Mora

Antes de este nombramiento, se desempeñaba como gerente de Operaciones Talara. Su formación académica y profesional incluye:

Formación Base: Es ingeniero petroquímico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Es ingeniero petroquímico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Especialización: Cuenta con un MBA por ESAN con mención en Gestión de Energía, además de programas de especialización en Finanzas (PAE – ESAN) y Gestión de Proyectos por la Universidad de Piura.

Cuenta con un MBA por ESAN con mención en Gestión de Energía, además de programas de especialización en Finanzas (PAE – ESAN) y Gestión de Proyectos por la Universidad de Piura. Experiencia: Posee casi dos décadas de trayectoria en la industria de hidrocarburos, con un enfoque especializado en la ejecución de proyectos y operaciones.

Sindicato STAPP demanda perfiles técnicos y ética profesional

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de PETROPERÚ (STAPP) emitió un comunicado a la opinión pública expresando una postura firme sobre la selección de los líderes de la empresa. El sindicato enfatizó que la conducción de Petroperú, al ser una entidad estratégica para la seguridad energética, "no puede ni debe responder a criterios políticos, coyunturales o de conveniencia".

La organización gremial exigió que el cargo de Gerente General, así como los miembros del Directorio, cuenten con una "trayectoria profesional intachable" y un "conocimiento profundo del sector energético". Según el STAPP, la complejidad de la empresa requiere líderes capaces de manejar crisis y procesos de transformación organizacional en contextos de alta presión financiera y regulatoria.

Advertencias sobre la gobernanza y transparencia

El gremio administrativo advirtió que cualquier intento de "reducir exigencias o flexibilizar requisitos" para estos cargos estratégicos debilita la gobernanza y compromete la credibilidad institucional ante los mercados y la ciudadanía.

"No se trata solo de administrar: se trata de conducir estratégicamente una empresa que impacta en la estabilidad económica y energética del país", señaló el sindicato, subrayando que la meritocracia es la mejor garantía para proteger el futuro de la empresa y el empleo de sus trabajadores.

Finalmente, el STAPP exhortó a que estas designaciones se realicen bajo procesos "planificados, objetivos y transparentes", priorizando la solvencia moral y la rendición de cuentas, pues consideran que "la transparencia y la participación no son opcionales en tiempos de crisis".