Stapleton señala que los precios de los medicamentos no habían subido al igual que otros productos debido a que las empresas tenían suficiente stock por la pandemia. | Fuente: Andina

Los precios de diversos medicamentos podrían subir entre 16% y 20% en los próximos meses ante el alto precio del dólar, según indica la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El presidente del Gremio de Salud (Comsalud) de la CCL, Sandro Stapleton, señala que el 50% de las medicinas que se usan en el país son importadas y un 50% se producen localmente, pero para el desarrollo de estas el 90% importa la materia prima.

“Antes de la pandemia teníamos un tipo de cambio en S/ 3.5 y hoy se ha elevado en 20%, muchos han tratado de aguantar el traslado de ese aumento por la pandemia, pero ya es insostenible”, dijo Stapleton al diario Gestión.

El representante del gremio de salud indicó que al alza del dólar, que asciende a más de S/ 4.10, se le suma el mayor costo de fletes marítimos.

“Antes de la pandemia se pagaba un flete por contenedores de US$ 1,800, hoy la cifra llega a US$ 13,000 o US$ 14,000, siendo el más alto el que se paga por los productos que vienen de China”, comentó.

Pero, ¿por qué no se había estado viendo este efecto en este producto hasta ahora? Stapleton señala que las empresas tenían suficiente stock por la pandemia.

“Aún no se ha visto el impacto en los precios de medicamentos porque muchos tenían stock antes de la pandemia y había fabricación pero ha pasado un año tres meses. Además, la alta demanda de medicamentos fue por tratamiento de covid-19, y el número de cirugías disminuyó”, precisó.

Por el momento, hasta la data de agosto del INEI, se evidencia que los precios de los medicamentos tuvieron una ligera alza de 0.1%. Las medicinas que han tenido una mayor alza de precios son los hipoglucemiantes (0.5%) y los vasodilatadores (0.4%).

Sin embargo, ahora señalan que no hay forma de que se contenga un incremento en los precios no solo de medicamentos, sino también de dispositivos médicos como pruebas moleculares, antígenos, tomógrafos, entre otros.