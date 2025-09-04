Últimas Noticias
Presidente del Congreso sobre octavo retiro de AFP: "No es prudente hablar de ello"

Octavo retiro de AFP podría afectar seguridad previsional, advirtió José Jerí
Octavo retiro de AFP podría afectar seguridad previsional, advirtió José Jerí | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

José Jerí, presidente del Congreso, rechazó un octavo retiro de AFP, destacando que la prioridad es la implementación de la reforma previsional que garantiza una pensión mínima de S/600, advirtiendo que un nuevo retiro pondría en riesgo este beneficio.

El presidente del Congreso de la República, José Jerí (Somos Perú), expresó su rechazo a un posible octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), enfatizando que la prioridad actual es la implementación de una reforma previsional que busca garantizar una pensión a todos los peruanos durante su vejez. Esta postura coincide con la del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien también se opone a la medida.

Jerí, quien previamente se desempeñó como secretario de la Comisión de Economía, expresó su posición al respecto: "Cuando estaba como secretario de la Comisión de Economía, he dejado bien clara mi posición de que no es prudente en este momento hablar de un retiro (de fondos de AFP)", sostuvo ante la prensa.

El congresista destacó que la reforma del sistema está en proceso de implementación a nivel reglamentario y es necesario esperar su efectividad antes de considerar cualquier modificación.

El presidente del Parlamento vinculó directamente el debate sobre un nuevo retiro con la garantía de una pensión mínima de S/600 mensuales que busca ofrecer la reforma previsional. Reiteró que "este tema va de la mano de la reforma de pensiones" y que "no es prudente hablar de otro retiro de fondos privados de pensiones".

Durante una sesión reciente de la Comisión de Economía, se evidenciaron "diversas posturas, que son respetables, entendibles. Cada uno responde a un sentir de un sector de la sociedad", según Jerí. Sin embargo, a título personal y con el apoyo de varios congresistas, el presidente del Parlamento considera que "no es prudente hablar de ello (retiro)" en estos momentos.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, también se pronunció firmemente en contra de la propuesta, advirtiendo que, de aprobarse el octavo retiro, 6.3 millones de afiliados perderían el derecho a la pensión mínima de S/600 mensuales que garantiza la reforma. El reglamento de esta reforma se espera que sea publicado en los próximos días.

Consultado sobre un posible afán populista de algunos legisladores que impulsan la medida, Jerí hizo un llamado a la responsabilidad. "Ese es un tema de percepción y de subjetivismo. Yo creo que el objetivo es que tenemos que ser responsables con medidas de ese tipo y en este momento considero que no es oportuno", finalizó.

