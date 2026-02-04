¡Baja el recibo de luz! Tarifas eléctricas se reducirán desde febrero de 2026: ¿Cuánto se ahorrará en el pago mensual?

A partir del 4 de febrero de 2026, los hogares y empresas peruanas experimentarán un alivio en sus gastos mensuales. Según el último reporte de Osinergmin, se ha dispuesto una reducción promedio de -2.96 % para los usuarios domiciliarios y de -3.68 % para los usuarios comerciales e industriales en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Esta medida responde a la revisión mensual obligatoria que realiza el organismo regulador. Al respecto, mediante un documento señalaron que: "En cumplimiento con lo establecido por la normativa sobre la actualización de las tarifas eléctricas, Osinergmin ha efectuado la revisión mensual correspondiente".

¿Cómo impactará esto en tu recibo?

Para entender mejor el impacto de esta medida, podemos observar el ahorro directo en un recibo de consumo promedio.

Si un usuario domiciliario suele pagar, por ejemplo, S/ 100 mensuales, con la aplicación de esta reducción de -2.96 %, su próximo recibo pasará a ser de aproximadamente S/ 97.04. Aunque parece una cifra pequeña, este ajuste ayuda a equilibrar la economía familiar frente a otros gastos del hogar.

¿Qué determina el precio de la luz?

Es importante recordar que el monto final que pagamos no es arbitrario. Según las fuentes, "la tarifa eléctrica está compuesta por los costos eficientes de generar, transmitir y distribuir la electricidad a los usuarios". Estos tres pilares son evaluados mes a mes para garantizar que el precio final refleje los costos reales del sistema eléctrico peruano.

Asimismo, el reajuste tarifario aplicado en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) obedece a diversos factores técnicos y regulatorios. Entre ellos figuran las variaciones en los precios a nivel de generación, influenciadas por los movimientos del tipo de cambio, así como la actualización trimestral de cargos adicionales incluidos en el recibo de luz.

Estos conceptos abarcan la compensación a los contratos de las centrales de reserva fría, la prima por generación con recursos energéticos renovables, el cargo unitario del FISE, los costos asociados a la confiabilidad de la cadena de suministro de energía y la capacidad de generación eléctrica.

En contraste, las tarifas eléctricas de los Sistemas Eléctricos Aislados registrarán leves variaciones, con un incremento promedio de 0.03 % para los usuarios domiciliarios y de 0.12 % para los usuarios comerciales e industriales.

Este ajuste responde principalmente a la aplicación de las fórmulas de actualización de los Precios en Barra Efectivos, que consideran la evolución del Índice de Precios al por Mayor (IPM) y los precios de los combustibles, especialmente el diésel.

Esta actualización tarifaria entrará en vigencia en la fecha indicada, beneficiando de manera automática a todos los sectores conectados al SEIN.