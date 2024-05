SNMPE planteará una propuesta que reemplacer al Reinfo y estaría listo a fines de junio

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, declaró en exclusiva en Economía Para Todos de RPP que desde este gremio vienen impulsando un Proyecto de Ley para reemplazar al Registro Nacional de Formalización Minera (Reinfo) que estaría listo a finales del mes de junio.

"Lo vamos a llevar a discusión al Ministerio de Energía y Minas y también tenemos que hablar al Parlamento. Yo espero que sea acabando el mes de junio, tendremos la propuesta para conversarla con estos dos grandes estamentos porque lo que no podemos es es postergar esta discusión, no podemos simplemente dejar que se extiendan los por plazos en sistemas que han fracasado ahora. Extenerlo es un error". expresó.

Gobitz confía en que este proyecto de ley tenga éxito y sea aprobado por el Congreso, en favor de no seguir expandiendo el Reinfo y de reducir también la pobreza en el país.

"Sabemos que esta en agenda parlamentaria hacer una nueva ley que no va a ser Reinfo, esta intentará ser una Ley que permita formalizar la pequeña minería artesanal. Vamos a estar listos para tener una propuesta, esperamos que sea algo que se discuta y se debata", acotó.

Por otro lado, mencionó que como gremio sostuvieron una reunión con la presidenta Dina Boluarte, que les reiteró el compromiso en garantizar las inversiones, tanto privadas como públicas, ya que son fundamentales en el cierre de brechas y en la generación de empleo en el país. Además, expresó su confianza y cercanía con los ministros de Economía, José Arista; y Energía y Minas, Rómulo Mucho, con quienes discuten diferentes propuestas en favor del sector.

Perú en el puesto 59 de países atractivos para la inversión minera del Instituto Fraser

Respecto a los resultados revelados del Instituto Fraser de Canadá, donde el Perú sufrió una caída de 25 posiciones para en el Índice de Atractivo a la Inversión, desplazándose del puesto 34 al 59 en comparación con el año anterior.

Al respecto, el también CEO de Antamina, consideró 3 grandes razones que habrían causado estos resultados: la minería ilegal, la crisis política y los conflictos sociales en torno a la minería, destacando los ocurridos al sur del Perú.

"El primer tema es la minería aurífera ilegal, que no es solamente está en el Perú sino en la región, que no tenemos hasta la fecha una solución concreta integral. El segundo es la situación política que vivimos, este ruido político no es una puerta separada de la economía. Y el tercer tema tiene que ver con estabilidad, pero más a nivel local es que no hemos logrado tener una respuesta clara y contundente ante los conflictos sociales".

Gobitz confirmó la presencia de la presidenta Dina Boluarte en el Simposio Nacional de Minería

Del 21 al 23 de mayo, se llevará a cabo el Encuentro Nacional de Minería", organizado por la SNMPE con motivo de cumplir su edición número 30 y donde se ha confirmado la presencia de la presidenta Dina Boluarte en el día inaugural.

Durante estos 3 días de conferencias y conversatorios, Gobitz comentó que el objetivo será reflexionar sobre los temas más importantes para la industria minera en nuestro país y global con expertos de talla mundial.

"El objetivo será debatir temas como la tendencia del precio del cobre, el desarrollo territorial, el desafío de lo que es la minería ilegal que hay en la región, con principales ministros de Energía y Minas de la región, cambio climático y desarbonización en la industria", puntualizó.