OIT alerta que la informalidad laboral afecta a una de cada dos personas de Latinoamérica

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó este jueves que la informalidad laboral sigue afectando a casi una de cada dos personas de América Latina y el Caribe pues el promedio regional en 2025 es del 47 % y hay países, como Perú, Bolivia y Ecuador, donde esta tasa sobrepasa el 70 %.

En su último informe Panorama Laboral 2025 América Latina y el Caribe, la OIT expuso que pese a que la informalidad laboral se ha reducido en el primer semestre de 2025 de forma ligera respecto al 2024 (0,7 puntos porcentuales) el avance es insuficiente.

"Aunque la tendencia ha sido consistentemente decreciente desde 2021, la reducción observada es todavía insuficiente para modificar el rasgo estructural del mercado laboral y es uno de los retos centrales para el desarrollo laboral en la región. En promedio, afecta a casi la mitad de las personas ocupadas", indicó el informe presentado de manera virtual.

La OIT subrayó la diferencia de este marcador en cuanto a los países de la región, porque mientras la tasa es cercana al 25 % en Chile y Uruguay, en Perú y Ecuador la informalidad laboral ronda el 70 % y en Bolivia esta supera el 80 %.

"Esta heterogeneidad implica que las políticas para reducir la informalidad deben adaptarse a contextos nacionales específicos, teniendo en cuenta factores como la estructura productiva, la capacidad institucional y las características del mercado laboral", añadió el documento.

¿A quiénes golpea más la informalidad laboral?

La informalidad laboral afecta a la estabilidad fiscal de las economías, reduce la productividad del país y aumenta la precariedad de los trabajadores, que no están bajo el amparo de seguros de salud ni regulación, comentaron los expertos de la OIT.

Según el informe, este problema afecta más a los jóvenes y también es superior entre las mujeres.

Para reducir la informalidad de manera sostenida, la OIT apunta que se requieren políticas activas y coordinadas que impulsen transformaciones más profundas en la estructura laboral y productiva, y que a la vez apuntalen un crecimiento económico más intenso.

La directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira, indicó que tras la pandemia de covid-19, cuando la informalidad aumentó de forma destacada, los países han hecho esfuerzos para cambiar legislación laboral y adaptarse a un nuevo contexto, pero se requiere una voluntad de más alto nivel para combatir el problema.

"La región no puede conformarse con cifras que parecen positivas en promedio. Necesitamos políticas activas que promuevan el trabajo decente, con igualdad y protección. La OIT sigue comprometida con acompañar a los países en este camino, en un mundo laboral que cambia rápidamente”, afirmó Moreira.