A más de 30 años del hecho, Andrés García aseguró que Luisito Rey está detrás de la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel. | Fuente: Composición

"Luis Miguel: La serie" solo dejó una gran interrogante entre sus seguidores ─y no tiene que ver con quién es el verdadero amor del 'Sol de México'─ ¿qué sucedió con Marcela Basteri? La madre del cantante desapareció de manera misteriosa y en 1986 y, desde entonces, no se ha sabido de su paradero. Convenientemente, a más de 30 años del hecho el actor Andrés García señaló al culpable: Luisito Rey.



Los rumores en torno a que Rey, esposo de Marcela, fue el culpable de su desaparición se escuchan desde hace años (y resurgieron con la serie de Neflix). El actor ─quien fuera amigo de la familia durante la juventud del cantante de "La incondicional"─ señaló, en el programa "Un nuevo día" de Telemundo, que Luisito Rey le solicitó ayuda para matar a la madre del intérprete.

"Luisito [Rey] me pidió que venga a España diciéndome que Micky [Luis Miguel] tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela [Basteri]", apuntó Andrés García en lo que sería una confesión tardía.

"[Me dijo] 'Ayúdame a matar a Marcela'. Ya Durazo [en ese tiempo, jefe de la policía en la capital mexicana] me había dicho: 'ese loco quiere que lo ayuden a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió'", agregó.

Andrés García dijo que no le hizo caso a la petición del padre de Luis Miguel; no obstante está convencido que este estuvo detrás de la desaparición de Marcela Basteri. "El que dude que él fue está mintiendo, eso está más claro que el agua", sostuvo Andrés García.

Marcela fue vista por última vez en 1986 y, hasta el momento, no se sabe cuál es su paradero. En "Luis Miguel: la serie", que estrenó su primera temporada en Netflix, se mostraron los intentos del cantante para encontrarla aunque fueron en vano.