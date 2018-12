Luis Miguel, Thalía y Alfonso Cuarón en la lista de los 10 mexicanos más mediáticos de 2018

Cantantes, cineastas, políticos, empresarios, deportistas y hasta un narcotraficante encabezan la lista de los personajes mexicanos más mediáticos del año. Luis Miguel, Thalía y Alfonso Cuarón se encuentran en el top 10, que encabeza el flamante presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Le sigue el 'Sol de México'. "El renacer de Luis Miguel", titulaban muchos medios este año ante el esplendoroso 2018 del cantante. "¡México por siempre!", su último trabajo, se llevó el premio al álbum del año en los últimos Grammy Latino.

A este éxito de crítica y ventas, se sumó la serie sobre su vida "Luis Miguel: la serie", emitida en Netflix y Telemundo, que colocó al artista -y su tumultuosa vida- entre lo más comentado en redes sociales durante semanas. Tras más de un centenar de conciertos, él traerá su gira a Latinoamérica y tocará en el 2019 en Perú.

En el quinto puesto se ubica Alfonso Cuarón, director de la película "Roma", ganadora del León de Oro en el Festival Venecia y nominada a tres Globos de Oro. La cinta ha ocupado titulares tanto por su calidad como por la polémica entre Netflix y los exhibidores cinematográficos.

A sus 47 años, Thalía también renació mediáticamente gracias a su éxito "No me acuerdo" -en el que se adentra en el reguetón- y un inesperado éxito viral con la pieza "Me oyen, me escuchan", que le valió la simpatía de jóvenes internautas, que incluso la imitaron en un "challenge". Ella se queda en el puesto 8.

TOP 10

En la lista de los mexicanos más mediáticos también se encuentran el ex presidente Enrique Peña Nieto (puesto 3), el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán (puesto 4), el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez (puesto 6), la ministra y exmagistrada de la Suprema Corte Olga Sánchez Cordero (puesto 7), el empresario Juan Pablo Castañón (puesto 9) y cierran la lista la pareja Los Monstruos de Ecapetec, acusados de trata de personas y feminicidios (EFE)