"La chica de mis sueños": Nick Jonas derrocha amor por Priyanka Chopra tras celebrar 7 años de casados

Nick Jonas y Priyanka Chopra celebraron siete años de matrimonio el último lunes.
Nick Jonas y Priyanka Chopra celebraron siete años de matrimonio el último lunes. | Fuente: Instagram (priyankachopra)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Más enamorado que nunca! El cantante de los Jonas Brothers conmemoró un nuevo aniversario con su esposa Priyanka Chopra con quien tiene una hija de tres años.

Nick Jonas se muestra más enamorado que nunca de su esposa Priyanka Chopra. El cantante estadounidense e integrante de los Jonas Brothers no dudó en publicar una foto de la modelo y actriz de origen hindú en sus redes sociales conmemorando siete años de matrimonio.

Nick, quien acaba de lanzar su álbum en solitario titulado Sunday Best, compartió el último lunes 1 de diciembre una foto en sus historias en Instagram donde se puede ver a su esposa de 43 años de espaldas y recostada en un muelle.

En la imagen, Priyanka usa un bikini rojo mientras contempla una vista panorámica de la playa y el cielo. “Siete años de casado con la chica de mis sueños”, escribió el también productor musical de 33 años.

Enseguida, la propia Chopra compartió la foto que subió su esposo en Instagram respondiendo de la misma manera. “Eres de lo que están hechos los sueños, Nick Jonas”, señaló.

Cabe resaltar que el disco Sunday Best, de Nick Jonas, fue inspirado en el matrimonio del cantante con Chopra. El álbum marca el regreso de Nick en solitario en cinco años. Se espera su lanzamiento para el 6 de febrero de 2026 teniendo un total de 11 canciones.

Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas conforman la popular banda Jonas Brothers.
Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas conforman la popular banda Jonas Brothers. | Fuente: Instagram (jonasbrothers)

Nick Jonas y Priyanka Chopra celebraron Día de Acción de Gracias

El aniversario de bodas de Nick Jonas y Priyanka Chopra llega después de que ambos celebraran la llegada del Día de Acción de Gracias junto a su pequeña hija Malti.

Con un carrusel de fotos mostrando su vida familiar, la propia Priyanka no dudó en difundir los tiernos momentos junto a su pareja.

“De vuelta a casa por un momento. A veces me sorprendo completamente maravillada por la belleza, la maravilla y el amor que me rodea. En este Día de Acción de Gracias estoy muy agradecida por la salud, la alegría, la unión y los placeres sencillos de la vida que a veces solemos dar por sentados”, señaló.

De igual manera, agradeció a toda su familia, sus amigos y a todas las personas de su entorno que los acompañaron.

“Después de pasar tanto tiempo lejos de casa, filmando Varanaasi, me recuerdo a mí misma que una de las mejores cosas de la vida es poder estar rodeada de tus seres queridos”, añadió.

Nick Jonas y Priyanka Chopra se casaron el 1 de diciembre de 2018.
Nick Jonas y Priyanka Chopra se casaron el 1 de diciembre de 2018. | Fuente: Instagram

¿Cómo inició la relación entre Nick Jonas y Priyanka Chopra?

Nick Jonas y Priyanka Chopra se conocieron el 2016. Luego de algunas apariciones juntos en el Met Gala 2017, donde mencionaron ser amigos, ambos confirmaron su relación el 2018, año en que se comprometieron y se casaron.

La pareja contrajo matrimonio en la India el 1 de diciembre de 2018 con un evento occidental oficiada por el padre de Nick. Luego, hicieron una ceremonia hindú debido a las raíces de Chopra.

En enero de 2022, la pareja dio a la bienvenida a su pequeña hija Malti luego de cuatro años de casados. En enero de 2023, el cantante dedicó un cariñoso saludo a su esposa tras recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood con sus hermanos Kevin y Joe por la trayectoria de la banda Jonas Brothers.

"Para mi bella esposa, eres la calma en la locura, la roca en la tormenta, y me encanta estar casado contigo. Es el mejor regalo", exclamó Nick en su discurso de aceptación.

Nick Jonas celebra siete años de matrimonio con su esposa Priyanka Chopra.

Nick Jonas celebra siete años de matrimonio con su esposa Priyanka Chopra.Fuente: Instagram (nickjonas)

nick jonas priyanka chopra

