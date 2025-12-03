"La chica de mis sueños": Nick Jonas derrocha amor por Priyanka Chopra tras celebrar 7 años de casados

Nick Jonas se muestra más enamorado que nunca de su esposa Priyanka Chopra. El cantante estadounidense e integrante de los Jonas Brothers no dudó en publicar una foto de la modelo y actriz de origen hindú en sus redes sociales conmemorando siete años de matrimonio.

Nick, quien acaba de lanzar su álbum en solitario titulado Sunday Best, compartió el último lunes 1 de diciembre una foto en sus historias en Instagram donde se puede ver a su esposa de 43 años de espaldas y recostada en un muelle.

En la imagen, Priyanka usa un bikini rojo mientras contempla una vista panorámica de la playa y el cielo. “Siete años de casado con la chica de mis sueños”, escribió el también productor musical de 33 años.

Enseguida, la propia Chopra compartió la foto que subió su esposo en Instagram respondiendo de la misma manera. “Eres de lo que están hechos los sueños, Nick Jonas”, señaló.

Cabe resaltar que el disco Sunday Best, de Nick Jonas, fue inspirado en el matrimonio del cantante con Chopra. El álbum marca el regreso de Nick en solitario en cinco años. Se espera su lanzamiento para el 6 de febrero de 2026 teniendo un total de 11 canciones.