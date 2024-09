Anya Taylor-Joy reveló su deseo de protagonizar un live-action de Frozen: "Sería increíble"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Anya Taylor-Joy expresó su deseo de formar parte del mundo Frozen. La protagonista de Furiosa, la última película de la saga de Mad Max, reveló que le gustaría interpretar a Elsa, la princesa de ojos azules con poderes criogénicos de la exitosa saga animada de Disney.

Fue en una reciente entrevista para la revista Vogue Hong Kong, donde Anya Taylor-Joy fue portada este mes de setiembre, que la actriz británica-estadounidense no dudó en contar su intención de ir a una eventual audición para un live-action de Frozen.

Del mismo modo, confesó las ganas de que sus sobrinos tengan la oportunidad de que la vean “disparar hielo desde sus manos” al igual que lo hace Elsa en las películas animadas de Disney.

“Creo que (protagonizar) Frozen sería increíble. Disparar cubitos de hielo desde tus manos puede ser divertido”, declaró. Asimismo, Anya Taylor-Joy señaló que sería un orgullo para su familia que pueda estar en una película live-action de Frozen.

Cabe mencionar que ya varios fanáticos han venido comentando de un probable papel de la actriz en Frozen. No obstante, The Walt Disney Company aún no ha divulgado nada oficial sobre un live-action de su exitoso largometraje animado estrenado el 2013 y con una secuela el 2019.

Anya Taylor-Joy interpretó a Imperator Furiosa en la última película de George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga. | Fuente: Instagram (madmaxsaga)

Disney confirmó la fecha de estreno en cines de Frozen 3

Hace unas semanas, Disney dio a conocer que Frozen estrenará su tercera película animada en las salas de cine de Estados Unidos el próximo 24 de noviembre de 2027, esperando su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

Anteriormente, Frozen 3 fue programada para estrenarse en el 2026. No obstante, Walt Disney Animation Studios decidió retrasar un año su estreno a una fecha muy cercana al Día de Acción de Gracias en Norteamérica, esperando conseguir récords en la industria.

En noviembre de 2023, Bob Iger, director general de Disney, indicó que, aparte de la tercera película, también podría estar en marcha Frozen 4, con el objetivo de ampliar el éxito de la franquicia.

"Voy a dar una pequeña sorpresa, Frozen 3 está en marcha y podría estar en marcha Frozen 4 también, (pero) no tengo mucho más que decir al respecto por ahora", declaró el ejecutivo durante una entrevista para Good Morning America.

Elsa es un personaje animado con poderes criogénicos en la saga de Frozen en Disney. | Fuente: Disney Pictures

Anya Taylor-Joy protagonizará una nueva serie de suspenso de Netflix

Por otro lado, Anya Taylor-Joy protagonizará How to kill your family, una nueva serie de suspenso de Netflix inspirada en la novela homónima de la escritora británica Bella Mackie.

La actriz de 28 años interpretará a Grace Bernard, el personaje protagonista de esta serie de ocho episodios que todavía no confirma fecha de estreno.

"Es la persona más adecuada para interpretar a Grace (...) A menudo pienso que ella la entiende mejor que yo", celebró Mackie, autora de esta novela que desde su debut en 2021 vendió más de 1,2 millones de copias.

How to kill your family seguirá la vida de Grace, quien tiene una familia complicada: su padre es Simon Artemis, un multimillonario despiadado que abandonó a su esposa e hija a su suerte.

"Cuando su madre muere y Grace es rechazada por las personas que deberían amarla, acaba con la vida de su extendida y distanciada familia "a través de medios morbosamente creativos", se lee en la sinopsis oficial.

