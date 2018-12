Barack Obama compartió su lista con películas, canciones y libros favoritos del año. | Fuente: AFP

Se acaba el año y el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, continúa la que se ha convertido en una tradición favorita para él: compartir listas con sus favoritos del año.

El ex mandatario compartió con sus seguidores, en Instagram y Facebook, sus títulos favoritos en el cine, la música y literatura. "Me da un momento para detenerme y reflexionar sobre el año a través de libros, películas y canciones que me parecieron que más inspiradoras, que evocaban el pensamiento o simplemente que amé", explicó en Instagram.

"También me da la oportunidad de destacar talentosos autores, artistas y contadores de historias, algunos son nombres conocidos y otros puede que nunca los hayas escuchado antes", agregó Barack Obama.

EN LITERATURA



Sin sorpresa, el favorito de Obama fue "Mi historia", de su esposa Michelle Obama. "Obviamente mi favorita", escribió en Instagram. También se encuentran "Cómo mueren las democracias" de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky, "Un largo camino hacia la libertad" de Nelson Mandela, "Americanah" de Chimamanda Ngozi, "Asimetría" de Lisa Halliday y "Florida" de Lauren Groff, entre otras.



EN CINE

Barack Obama destacó 15 películas de corte variado. De superhéroes con "Pantera Negra" a la sátira política "La muerte de Stalin". También se encuentran la nueva cinta de Spike Lee, "El infiltrado del KKKlan", sobre crímenes raciales y la última de Alfonso Cuarón, "Roma", que se encuentra en Netflix.

EN LA MÚSICA

Mientras entre sus canciones preferidas del 2019 aparecen "I Like it" por Cardi B con Bad Bunny y J Balvin; "Historia de un amor" por Tonina, con Javier Limón y Tali Rubinstein; "Mary Don't you Weep" de Prince; y "Woe Freestyle" por Jay Rock con Kendrick Lamar; entre otras.