Britney Spears es arrestada en California por conducir bajo la influencia del alcohol, reporta TMZ

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles en el condado de Ventura, en California; luego de ser acusada de conducir bajo la influencia del alcohol.

Según fuentes policiales citadas por TMZ, la intérprete fue detenida alrededor de las 9:30 p. m. por agentes de la California Highway Patrol.

Tras su arresto, Spears fue esposada y posteriormente trasladada bajo custodia. Sin embargo, de acuerdo con los registros de reclusos de la Ventura County Sheriff's Office, la artista fue liberada horas después.

Hasta el momento, la cantante ni sus representantes han emitido comentarios sobre lo ocurrido.

Orden de restricción reciente

El arresto se produce poco tiempo después de que Britney Spears obtuviera una "orden de restricción permanente" contra un hombre del estado de Luisiana.

Según documentos judiciales presentados por la artista, el hombre de 51 años apareció sorpresivamente en su vivienda en Los Ángeles.

En el mismo expediente se señala que el sujeto habría acosado a la cantante a través de internet desde 2013. Además, fue arrestado en 2025 por allanamiento tras ingresar a su residencia.