¿Hugh Jackman volverá pronto como Wolverine? Esta fue la sincera respuesta del actor

Hugh Jackman habló sobre su posible regreso como Wolverine en futuras películas de Marvel.
| Fuente: Marvel Pictures
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego del gran éxito taquillero de 'Deadpool & Wolverine' el 2024, Hugh Jackman sorprendió al hablar de un posible regreso con su icónico personaje de Marvel.

Hugh Jackman se sinceró sobre un posible regreso con su personaje de Wolverine en futuras películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El actor estadounidense estuvo en una entrevista en el programa The Graham Norton Show, difundida por Entertainment Weekly, donde aseguró que “jamás diría nunca” a su icónico personaje el cual interpretó por primera vez el 2004 en la primera película de X-Men.

Anteriormente, Jackman había dicho que ya no regresaría como Wolverine luego de la muerte del superhéroe en la película Logan, el 2017. Sin embargo, siete años después, Ryan Reynolds lo convenció de volver a interpretarlo en el filme Deadpool & Wolverine, logrando un gran éxito en taquilla.

“Cada vez que sales, tienes que decir: 'No, no voy a volver a hacer eso’ (…) Pero luego sigues haciendo otro. Y es un éxito rotundo. ¿Entonces vas a tener que hacerlo otra vez?”, consultó el conductor Graham Northon sobre el posible retorno de Wolverine al cine.

En seguida, Jackman respondió: "Quizás (..) Nunca más volveré a decir 'nunca'". Esta respuesta del actor de 57 años estuvo acompañada con otro mensaje que daría la posibilidad de que pueda volver pronto con el personaje.

“Lo decía en serio cuando dije 'nunca', hasta el día en que cambié de opinión. Lo dije en serio durante bastantes años”, recalcó Hugh Jackman.

Finalmente, el recordado protagonista de Los miserables se animó a bromear en el set de The Graham Norton Show mencionado que en los estudios de Marvel ya están “cansados” de agregar versiones con IA de él. “De hecho, he participado en tu serie cinco o seis veces, podría estar en el camerino ahora mismo”, comentó entre risas.

El actor Hugh Jackman afirmó que
| Fuente: Marvel Pictures

Hugh Jackman reveló por qué decidió volver como Wolverine

Hugh Jackman volvió como Wolverine para le película Deadpool & Wolverine, estrenada en julio del año pasado logrando ser el segundo filme con mayor recaudación de taquilla (más de 1,300 millones de dólares).

En mayo de 2024, en medio de la gira con Ryan Reynolds y el director Shawn Levy, Hugh Jackman confesó que decidió volver como Wolverine luego de ver la primera película de Deadpool lo que lo convenció para “revivir” a su personaje en otro universo de la UCM.

“Pensé: 'Esos dos personajes juntos'. Lo sabía. Sabía que los fans lo querían desde que les puse las garras, la gente hablaba de ellos dos. Así que siempre había estado ahí, pero simplemente lo supe”, señaló el actor en una entrevista en Fandango.

En ese sentido, Hugh recordó que llamó al mismo Ryan Reynolds para decir que sí estaría interesado en volver como Wolverine en su película. “No había llamado a mi agente, a nadie. Tuve que llamar a mi agente y decirle: 'Ah, por cierto, acabo de comprometerme con una película’”", exclamó.

Hugh Jackman interpretó por primera vez a Wolverine en la primera película de X-Men el 2004.
| Fuente: Marvel Pictures

¿Hugh Jackman regresará como Wolverine en Avengers: Doomsday?

Estas palabras de Hugh Jackman abrirían la posibilidad de una aparición del actor en Avengers: Doomsday, nueva película de Marvel que se estrenará en diciembre de 2026 teniendo el regreso de icónicos actores de la saga original de X-Men como: Ian McKellen, Patrick Stewart y James Marsden.

No obstante, hasta la fecha, el actor no aparece en la lista oficial de reparto. Del mismo modo, Hugh Jackman aún no es considerado para poder estar en la secuela Avengers: Secret Wars, programada para diciembre de 2027.

Meses atrás, Ryan Reynolds compartió una fotografía del icónico logo de Avengers, pero con un detalle que llamó la atención: la letra “A” intervenida en rojo, con el característico estilo del infame mercenario que él interpreta en el UCM.

Cabe resaltar que ni Deadpool ni Wolverine aparecen en el reparto oficial. Sin embargo, la publicación de Reynolds avivó rumores sobre una posible participación, acumulando cientos de comentarios y miles de reacciones a las pocas horas. ¿Estarán ambos en el nuevo proyecto de Marvel? Veremos.

