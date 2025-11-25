¿Hugh Jackman volverá pronto como Wolverine? Esta fue la sincera respuesta del actor

Hugh Jackman se sinceró sobre un posible regreso con su personaje de Wolverine en futuras películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

El actor estadounidense estuvo en una entrevista en el programa The Graham Norton Show, difundida por Entertainment Weekly, donde aseguró que “jamás diría nunca” a su icónico personaje el cual interpretó por primera vez el 2004 en la primera película de X-Men.

Anteriormente, Jackman había dicho que ya no regresaría como Wolverine luego de la muerte del superhéroe en la película Logan, el 2017. Sin embargo, siete años después, Ryan Reynolds lo convenció de volver a interpretarlo en el filme Deadpool & Wolverine, logrando un gran éxito en taquilla.

“Cada vez que sales, tienes que decir: 'No, no voy a volver a hacer eso’ (…) Pero luego sigues haciendo otro. Y es un éxito rotundo. ¿Entonces vas a tener que hacerlo otra vez?”, consultó el conductor Graham Northon sobre el posible retorno de Wolverine al cine.

En seguida, Jackman respondió: "Quizás (..) Nunca más volveré a decir 'nunca'". Esta respuesta del actor de 57 años estuvo acompañada con otro mensaje que daría la posibilidad de que pueda volver pronto con el personaje.

“Lo decía en serio cuando dije 'nunca', hasta el día en que cambié de opinión. Lo dije en serio durante bastantes años”, recalcó Hugh Jackman.

Finalmente, el recordado protagonista de Los miserables se animó a bromear en el set de The Graham Norton Show mencionado que en los estudios de Marvel ya están “cansados” de agregar versiones con IA de él. “De hecho, he participado en tu serie cinco o seis veces, podría estar en el camerino ahora mismo”, comentó entre risas.