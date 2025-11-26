Suegra de Selena Gomez se ocultó en baño para huir de ladrones que invadieron su casa en Los Ángeles

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en California el último 27 de septiembre, tras dos años de noviazgo. | Fuente: Instagram (selenagomez)

Benny Blanco y Selena Gomez celebraron su primer mes de casados

Benny Blanco conmemoró su primer mes como esposo de Selena Gomez con una imagen romántica publicada en sus redes sociales.

El productor musical compartió en sus historias de Instagram una instantánea junto a la cantante y actriz, en la que ambos aparecen caminando descalzos y tomados de la mano sobre la arena, disfrutando de un momento frente al mar.

Además, publicó otra imagen que hacía referencia al día de su boda; un letrero con la frase "Benny and Selena", el mismo que decoró una barra de comida con platos tailandeses ofrecidos durante la recepción.

Unos días antes, el 23 de octubre, Gomez también había mostrado en Instagram algunas fotos de su vida conyugal, como viendo juntos un partido de baloncesto desde el sofá.

El 30 de septiembre, Selena volvió a publicar imágenes, esta vez mostrando detalles de la recepción, como sus dos vestidos de novia diseñados por Ralph Lauren y un pastel de bodas en forma de corazón.

Por su parte, Benny publicó el 28 de septiembre varias fotos del gran día, en las que se podía ver el largo velo de la cantante y los anillos de matrimonio. "Me casé con una princesa de Disney de la vida real", escribió el productor, haciendo alusión a la etapa de Gomez como estrella de Disney Channel.

Historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco han demostrado que, a veces, las mejores historias de amor nacen de la amistad. La cantante y actriz conoció al productor musical en 2019, cuando trabajaron juntos en la canción I Can’t Get Enough, colaboración que también incluyó a J Balvin y Tainy. En ese entonces, su relación era únicamente profesional y de camaradería.

Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció fuera del estudio de grabación. En diciembre de 2023, Gomez confirmó públicamente a través de redes sociales que mantenía una relación sentimental con Blanco, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. Desde entonces, ambos han compartido momentos juntos en eventos, viajes y publicaciones en Instagram, mostrando un romance sólido y auténtico.

En entrevistas recientes, Selena ha descrito a Benny como un hombre que la apoya, la hace sentir segura y la valora en su esencia. Por su parte, el productor de 37 años confesó que la cantante es su “mejor amiga” y que sueña con formar una familia a su lado.

"Nos conocemos desde hace tiempo, así que cuando finalmente empezamos a salir fue como: 'Por qué esperamos tanto tiempo para estar juntos'. Pero también sé que todo fue en el momento correcto (…) Se siente como si nos hubiéramos comprometido ayer, pero también como si hubiera pasado hace 20 años", comentó Blanco en marzo en una entrevista conjunta para Rolling Stone.