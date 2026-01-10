El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez falleció en accidente de avioneta

El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los principales exponentes de la música popular del país, murió este sábado al accidentarse la avioneta en la que viajaba en una zona rural del departamento de Boyacá (centro), informaron las autoridades.



"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", señaló la entidad en un comunicado.



Ese organismo confirmó en un comunicado que el artista era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre las localidades de Paipa y Duitama cuando volaba con destino a Medellín y que quedó calcinada.



Jiménez, de 34 años, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, en el centro del país, fue uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.



Según la Gobernación departamental de Boyacá, además del artista, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres; los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín (asistente de Jiménez), Jéfferson Osorio (representante del cantante) y Weisman Mora.



"El Gobierno de Boyacá (...) lamenta profundamente este hecho y se solidariza con las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos", señaló el comunicado, que agregó que fue decretado un duelo departamental.





Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendio en vuelo, en las ceecanías de Paipa pic.twitter.com/iFDCxzIu9M — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 10, 2026

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó el accidente, del que aseguró que no hubo sobrevivientes: "Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa", expresó el mandatario en X.



Jiménez se había presentado el viernes en la localidad de Málaga, en el departamento de Santander, y tenía prevista una presentación la noche de este sábado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia, cercano a Medellín, como parte de su agenda artística.



Canciones como 'Aventurero', 'Vete' y 'Mi venganza' lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia.



En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.

Soñó tres veces con el accidente aéreo en que murió

El cantante colombiano, Yeison Jiménez, reveló hace 20 días en un programa de televisión que tres veces soñó con siniestros aéreos y en uno de ellos moría.

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: 'Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné'", contó Jiménez en el programa 'Se dice de mí', de Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.

El artista agregó: "En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias", como efectivamente sucedió hoy en la vida real.



En otra entrevista Jiménez explicó que dos de esos sueños ocurrieron durante una gira por España y que en uno de ellos el avión llegó a despegar y regresar por una falla técnica. En otro sueño, cuando faltaban quince días para el nacimiento de su hijo, relató, la avioneta se estrellaba.



Según su testimonio, tiempo después vivió un episodio real en el que, tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, la aeronave en la que viajaba sufrió una falla en uno de sus motores y tuvo que regresar de emergencia, una experiencia que, según dijo lo impactó profundamente porque "fue muy crítico".



"Ese día casi me voy, mi bebé (...) lloraba", narró el artista en la entrevista, en la que describió ese momento como uno de los más difíciles de su vida en términos emocionales.