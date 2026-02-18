Mckenna Grace será Daphne en la serie live-action de 'Scooby-Doo' de Netflix

Hasta el momento, la actriz es la única confirmada del elenco de la serie que contará con ocho episodios en la plataforma.

Netflix continúa expandiendo su oferta de series originales con una adaptación live-action de Scooby-Doo, y la primera confirmación de su elenco ya ha generado expectativa entre los fanáticos. La actriz Mckenna Grace ha sido elegida para interpretar a Daphne Blake.

La producción, adquirida por la plataforma en marzo de 2025, fue descrita oficialmente como una reinterpretación moderna del clásico animado.

El papel de Daphne marca un regreso especial para Grace, quien ya había dado voz a la versión joven del personaje en la película animada Scoob! (2020). Su experiencia previa con el universo de Scooby-Doo y su trayectoria como actriz en producciones como Ghostbusters: Afterlife y Five Nights at Freddy’s 2 resaltan su presencia en el elenco.

¿De qué tratará el live-action de Scooby-Doo?

La historia se centrará en los primeros encuentros entre los integrantes de la pandilla Mystery Inc. durante su último verano en un campamento, donde se verán envueltos en una investigación que gira en torno a un cachorro perdido con conexión a un suceso sobrenatural.

La serie, prevista para constar de ocho episodios, aún no tiene fecha de estreno oficial ni ha revelado al resto de los actores que darán vida a personajes como Shaggy, Velma, Fred o al propio Scooby-Doo. El proyecto es desarrollado por Warner Bros. Television y Berlanti Productions, con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como showrunners y productores ejecutivos a través de su compañía Midnight Radio.

