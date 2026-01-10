Daniel Stern, estrella de ‘Mi Pobre Angelito’, fue multado por presuntamente solicitar servicios de prostitución

Daniel Stern, uno de los protagonistas de Home Alone (Mi Pobre Angelito, en Latinoamérica), fue multado por presuntamente solicitar los servicios de una prostituta en California, según reportó el portal TMZ.

El recordado actor -que interpretó a uno de los ‘Bandidos Mojados’ en el clásico navideño de 1990- fue intervenido en un hotel de la ciudad de Camarillo, el pasado 10 de diciembre.

De acuerdo con TMZ, Daniel Stern no fue arrestado ni sometido a un proceso judicial, pero sí fue multado. “La Policía nos dice que (el actor) no fue fichado y solo le dieron una multa”, refirió el popular portal de espectáculos de Estados Unidos.

La publicación aseguró haber buscado la versión de Stern o de sus representantes sobre lo ocurrido, pero no obtuvo respuesta.



Daniel Stern no quiere participar en las celebraciones por los 35 años de Mi Pobre Angelito

Stern, quien interpretó al ladrón Marv Merchants en Mi pobre angelito, explicó por qué no asistirá a ninguna de las actividades organizadas por el 35 aniversario de la película.

En una reciente entrevista concedida a People, Stern dijo que, aunque tiene un cariño especial por la cinta, hoy lleva una vida alejada de Hollywood y no planea asistir a los eventos presenciales.

Sin embargo, mencionó que estaría dispuesto a participar de manera virtual. "Yo no salgo de mi granja. No es nada contra la película. Es solo que… una llamada telefónica o una llamada por Zoom, y estoy dentro. Pero… soy un poco hogareño", explicó.