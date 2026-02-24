Hija de David Bowie revela la dramática historia de por qué no pudo estar con su padre cuando murió

Alexandria Zahra Jones, hija del cantante David Bowie y de la modelo Iman, reveló en su cuenta de Instagram que fue obligada a asistir a un centro de rehabilitación cuando era menor. La joven, conocida también como Lexi, contó cómo fue crecer con dos padres famosos y, aunque se mostró agradecida por las oportunidades que tuvo, admitió que muchas veces dudaba si las personas se acercaban a ella por las razones correctas.

Mencionó que tuvo que ir a "tratamiento" porque a los 14 años lidiaba contra la depresión, un trastorno alimenticio y abuso de sustancias. Según contó, fue sacada por la fuerza de su casa después de que a su padre le diagnosticaran cáncer de hígado.

"Para mí no se trataba de diversión. No estaba experimentando, estaba escapando. Escapando de mi mente complicada, mi familia complicada, mi escuela complicada. Cuando la fiesta terminaba para todos los demás, yo seguía. Y bebía y me drogaba sola", relató.

Dijo que dos hombres entraron al domicilio una mañana de semana para llevársela. "Me dijeron que podía hacerlo por las buenas o por las malas. Elegí por las malas", relató

Según su testimonio, se aferró a la pata de una mesa y gritó mientras la arrastraban hacia un vehículo negro, que partió sin decirle a dónde la llevaban.

"Sentí que me quitaban cualquier derecho a permanecer en mi propia vida. Para cuando la puerta se cerró, mis padres ya se habían ido", comentó.

Lexi revela que pudo ver a su padre dos días antes de su muerte

Después, Lexi contó que estuvo en un programa de terapia en la naturaleza, donde permaneció 91 días. Vivía al aire libre en pleno invierno, dormía bajo carpas y aprendía habilidades de supervivencia.

Al llegar, contó que le realizaron un registro corporal y le entregaron un abrigo polar, pantalones para nieve, botas y una mochila enorme.

"Hacíamos fuego pelando corteza de abedul y golpeando pedernal con acero. Yo era una chica de ciudad. Ni siquiera sabía que existía este tipo de programa", sostuvo.

Tras esos tres meses, la hija de David Bowie explicó que fue enviada a un internado en Utah, donde permaneció más de un año. Estaba allí cuando recibió la noticia de la muerte de su padre.

"Tuve el privilegio de hablar con él dos días antes, en su cumpleaños. Le dije que lo amaba y él me lo dijo también, y ambos lo sabíamos", aseguró.

Sin embargo, al ver los anuncios que señalaban que su padre había fallecido rodeado de toda su familia, dijo que esa frase le provocó náuseas: "Sí, toda la familia estaba allí. Excepto yo".

Alexandria 'Lexi' Zahra Jones, nacida el 15 de agosto de 2000 en la ciudad de Nueva York, fue la única hija biológica de la pareja. David Bowie también tuvo un hijo, Duncan Zowie Jones, fruto de su relación con su exesposa, la modelo y actriz Angie Bowie.

El cantante murió el 10 de enero de 2016 a causa de cáncer de hígado.