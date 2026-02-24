Rafael Amaya será Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en una serie producida por Emma Coronel, esposa del narcotraficante

Tras confirmarse la décima temporada de El señor de los cielos, protagonizado por Rafael Amaya, el actor mexicano reveló en sus redes sociales que ya está trabajando en otro proyecto y se tratará de otra narcoserie donde le dará vida a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Quien está detrás dé es Emma Coronel Aispuro, esposa del famoso narcotraficante, quien será productora ejecutiva y narradora, por lo que le dedicó unas palabras a Amaya.

“Es un honor trabajar con Emma Coronel en este increíble proyecto. Seguimos construyendo a través de la pasión, la disciplina y el arte”, escribió el actor en su cuenta de Instagram; a lo que Emma respondió: “El honor es mío”.

De acuerdo con Deadline, la exreina de belleza confesó qué piensa ‘El Chapo’ Guzmán de que el artista lo vaya a interpretar.

“A mi esposo le gustó el trabajo de Rafael en El señor de los cielos y sé que estaría encantado de verlo interpretarlo en este proyecto”.

Coronel no se interpretará a sí misma en la nueva serie, pero tendrá voz en la audición. Este es un factor importante, ya que también ha mostrado su descontento con interpretaciones anteriores.

¿Por qué eligieron a Rafael Amaya para ser Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán?

Según Emma Coronel, a su esposo no le gustó cómo lo interpretaron los actores Marco de la O, Alejandro Edda y Mauricio Ochmann en El Chapo (2017-2018), Narcos: México (2018-201) y El Chema (2016-2017), respectivamente; ya que no tenían el acento sinaloense.

Cabe resaltar que Rafael Amaya es natural de Sinaloa, justamente donde nació Amado Carrillo Fuentes, en el que se inspiraron para hacer El señor de los cielos; y ‘El Chapo’ también es de ese lugar.

¿Quién es Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán?

Nacido el 4 de abril de 1957 en la localidad de Badiraguato (Sinaloa, norte de México) y apodado el Chapo por su baja estatura, el todopoderoso emperador de las drogas creció en una familia pobre en un rancho conocido como La Tuna.

Se inició en el mundo de las drogas a los 15 años cuando comenzó a cultivar y vender marihuana y opio, "la única manera de tener dinero para comprar comida y sobrevivir", según dijo en su famosa entrevista con el actor Sean Penn. Pero el historial criminal por el que se le ha condenado no comenzaría hasta los años ochenta, como lugarteniente y hombre de confianza de Miguel Ángel Félix-Gallardo, "El Padrino", fundador del primer cártel de Guadalajara (México).

Entonces, sin apenas estudios, el Chapo diseñó una estrategia para transportar cocaína y marihuana desde Colombia a Estados Unidos en aviones, que hacían el viaje de vuelta a México cargados de dólares.

En la década de los noventa, con la detención en 1989 de Félix-Gallardo, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán decidió crear el cártel de Sinaloa, que luchó contra sus rivales para hacerse con el control del narcotráfico en Guadalajara y que desde comienzos de los noventa transportó la droga entre Estados Unidos y México a través de túneles.