“No me sacan de aquí”: Alejandro Sanz lanza contundente mensaje antes de sus conciertos en el Estadio Nacional

Alejandro Sanz ya está en Lima y lo dejó claro con un mensaje que encendió las redes: “No me sacan de aquí”. El artista español llegó el lunes 23 de febrero al Perú, luego de su paso por Ecuador, y fue recibido por decenas de fans en los exteriores del hotel donde se hospeda en Miraflores.

Apenas aterrizó, el intérprete de Corazón partío se comunicó con sus seguidores. En su canal de WhatsApp publicó tres emojis de corazones blancos. En X, en cambio, fue más expresivo: “Estoy en Lima, una belleza. Nada me va a quitar esta paz y este amor que siento dentro por la suerte que tengo de disfrutar de esta gira. No me sacan de aquí”.

El entusiasmo no es nuevo. Meses atrás, cuando se confirmó el sold out de sus dos fechas en el Estadio Nacional, Sanz ya había celebrado el cariño del público peruano: “Lima, estáis locos. Millones de gracias por el recibimiento a los tickets. Estoy feliz y deseando llegar para celebrar con ustedes. Qué locura. Les quiero así, loquitos”.

¿Cuándo son los conciertos de Alejandro Sanz en Lima?

Los conciertos se realizarán el miércoles 25 y jueves 26 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional. Serán dos noches especiales en el marco de su gira mundial ¿Y ahora qué?, un tour que marca una etapa más introspectiva y emocional en su carrera.

La productora Masterlive Perú confirmó a fines de enero que, tras agotarse la primera fecha, las entradas para el segundo concierto también se vendieron rápidamente. “Gracias por demostrar que la pasión entre Alejandro Sanz y el Perú sigue más viva que nunca”, señalaron en redes sociales.

Alejandro Sanz y Perú: una historia de casi 30 años

La conexión entre Alejandro Sanz y el público peruano no es reciente. Su primera visita al país fue en 1996, cuando se presentó en el Estadio Municipal de Miraflores. Desde entonces, Lima se convirtió en una parada obligatoria en casi todas sus giras internacionales.

A lo largo de casi tres décadas, el artista ha regresado con espectáculos que han marcado distintas etapas de su carrera: desde El alma al aire en el Jockey Club (2001), pasando por No es lo mismo en el Estadio Monumental (2004), El tren de los momentos (2007) y Sirope (2016) en el Estadio Nacional, hasta La Gira (2020) y Sanz en Vivo (2023).

Ahora, en 2026, vuelve al Estadio Nacional con ¿Y ahora qué?, reafirmando una relación que ha crecido concierto tras concierto y que hoy lo lleva a decir, sin dudarlo: “No me sacan de aquí”.

