Demi Lovato cancela conciertos de su esperada gira para "proteger su salud": "Necesito tiempo para descansar"

Demi Lovato canceló conciertos de su esperada gira It's Not That Deep que iniciará en Estados Unidos y Canadá este 2026. La popular cantante y actriz compartió el último martes un comunicado en sus historias en Instagram donde se dirigió a sus fanáticos para informarles de su decisión para “proteger su salud”.

“Mis Lovatics, estoy muy emocionada de volver al escenario este año y visitarlos en tantas ciudades como pueda. Al empezar a prepararme para la gira, me di cuenta de que me he excedido”, comenzó diciendo Lovato, quien vuelve a la industria musical tras cuatro años de para debido a otros compromisos personales y profesionales.

Seguidamente, Demi Lovato, quien apareció en un concierto de los Jonas Brothers en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en agosto de 2025, aseguró que estos cambios se dan para estar mejor de salud y tener “más tiempo libre” para dedicarlo a la gira.

“Para proteger mi salud y asegurarme de darlo todo en cada concierto, necesito dedicar más tiempo a descansar y ensayar, y finalmente adaptarme a un horario con más tiempo libre que me permita afrontar toda la gira”, expresó.

Acto seguido, la recordada estrella de Disney enumeró las ciudades donde ya no realizara escala: Nashville, Atlanta, Las Vegas, Denver y Charlotte, Carolina del Norte. “Estoy muy triste de decir que ya no podré verlos en esta gira y lo siento mucho por aquellos que planeaban estar allí”, acotó.