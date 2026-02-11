Últimas Noticias
Demi Lovato cancela conciertos de su esperada gira para "proteger su salud": "Necesito tiempo para descansar"

Demi Lovato canceló conciertos en Nashville, Atlanta, Las Vegas, Denver y Charlotte, Carolina del Norte
Demi Lovato canceló conciertos en Nashville, Atlanta, Las Vegas, Denver y Charlotte, Carolina del Norte | Fuente: Instagram (ddlovato)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Me di cuenta que me excedí", dijo Demi Lovato tras anunciar la cancelación de cinco shows en Estados Unidos y una reprogramación de su espectáculo en Orlando.

Demi Lovato canceló conciertos de su esperada gira It's Not That Deep que iniciará en Estados Unidos y Canadá este 2026. La popular cantante y actriz compartió el último martes un comunicado en sus historias en Instagram donde se dirigió a sus fanáticos para informarles de su decisión para “proteger su salud”.

“Mis Lovatics, estoy muy emocionada de volver al escenario este año y visitarlos en tantas ciudades como pueda. Al empezar a prepararme para la gira, me di cuenta de que me he excedido”, comenzó diciendo Lovato, quien vuelve a la industria musical tras cuatro años de para debido a otros compromisos personales y profesionales.

Seguidamente, Demi Lovato, quien apareció en un concierto de los Jonas Brothers en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en agosto de 2025, aseguró que estos cambios se dan para estar mejor de salud y tener “más tiempo libre” para dedicarlo a la gira.

“Para proteger mi salud y asegurarme de darlo todo en cada concierto, necesito dedicar más tiempo a descansar y ensayar, y finalmente adaptarme a un horario con más tiempo libre que me permita afrontar toda la gira”, expresó.

Acto seguido, la recordada estrella de Disney enumeró las ciudades donde ya no realizara escala:  Nashville, Atlanta, Las Vegas, Denver y Charlotte, Carolina del Norte. “Estoy muy triste de decir que ya no podré verlos en esta gira y lo siento mucho por aquellos que planeaban estar allí”, acotó.

Demi Lovato está casada con el cantante canadiense Jordan ‘Jutes’ Lutes. | Fuente: Instagram (ddlovato)

Demi Lovato reprogramó concierto en Orlando, Florida

A parte de los cinco conciertos cancelados, Demi Lovato reprogramó su show en Orlando, Florida, que ahora se realizará el próximo 13 de abril, reemplazando la fecha cancelada en Charlotte, Carolina del Norte, que iba a inaugurar su gira.

Respecto a los reembolsos para los shows cancelados, Demi explicó que se harán “automáticamente” en las páginas de Ticketmaster o AXS mientras que las personas que adquirieron sus entradas con revendedores externos deben “contactar con el punto de venta para más información”. “En Orlando, todas las entradas compradas previamente serán válidas para la nueva fecha”, acotó.

Finalmente, la intérprete de Sorry Not Sory y Heart Attack agradeció a sus seguidores afirmando sus ansias de poder estar con ellos y verlos disfrutar de su música.

“¡Estoy muy emocionada por esta gira y estoy deseando ver a tantos de ustedes cantando conmigo! (…) Gracias por su apoyo siempre. Los quiero y estoy deseando verlos pronto”, concluyó la artista.

Demi Lovato cantó junto a los Jonas Brothers en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. | Fuente: Instagram (ddlovato)

¿Cuáles son las fechas de la gira de Demi Lovato este 2026?

La gira It's Not That Deep, que promociona el álbum de Demi Lovato lanzado el 2025 con el mismo nombre, cuenta con 18 fechas programadas en diversas ciudades en Estados Unidos y Canadá.

  • 13 de abril. Orlando, Florida. 
  • 16 de abril. Washington, DC. 
  • 18 de abril. Philadelphia, Pensilvania.
  • 20 de abril. Toronto, Ontario. (Canadá) 
  • 22 de abril. Boston, Massachusetts. 
  • 24 de abril. New York, NY. 
  • 27 de abril. Columbus, Ohio. 
  • 29 de abril. Detroit, Míchigan.  
  • 1 de mayo. Chicago, Illinois 
  • 2 de mayo. Minneapolis, Minnesota.
  • 9 de mayo. Anaheim, California.
  • 11 de mayo. San Francisco, California.
  • 13 de mayo. Seattle, Washington.
  • 16 de mayo. Los Ángeles, California.
  • 19 de mayo. Glendale, Arizona.
  • 22 de mayo. Dallas, Texas. 
  • 24 de mayo, Austin, Texas. 
  • 25 de mayo, Houston, Texas. 
Demi Lovato lanza nuevo cronograma de fechas de sus conciertos del It's Not That Deep Tour.Fuente: Instagram (ddlovato)

