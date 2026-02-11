“La mayoría no votó por ella”: Natalie Glebova, exjurado de Miss Universo 2025, cuestiona el triunfo de Fátima Bosch

La ex Miss Universo 2005 afirmó que el 80% del jurado no tenía a México como favorita para la corona universal y expresó dudas sobre la transparencia del proceso.

Desde que Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025 en Bangkok, las polémicas no han dejado de rodear al certamen. A las críticas que surgieron tras la renuncia de juez Omar Harfouch días antes de la final, ahora se suma la voz de Natalie Glebova, Miss Universo 2005 y miembro del jurado en la edición más reciente.

En una entrevista publicada el 9 de febrero en el canal de YouTube The Pageant Nerd, Glebova aseguró que, según su percepción, la mayoría del jurado no votó por México y que, cuando anunciaron a la ganadora, sintió que “algo no estaba bien”.

¿Algo no cuadraba en Miss Universo?

Natalie Glebova regresó al mismo recinto donde ganó la corona hace 20 años, esta vez como jueza. Tras dos décadas viviendo en Tailandia y con experiencia como reina, mentora y jurado, su participación generó gran expectativa.

Sin embargo, reveló que fue convocada “de último minuto”, apenas un día antes de las preliminares. Además, aseguró que varios jueces estaban confundidos respecto a los criterios de evaluación.

“Estábamos como: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué están buscando?’”, recordó. Incluso mencionó que uno de los jueces sugirió bajar las calificaciones de todas las candidatas excepto la favorita personal, algo que —según ella— iba en contra de la integridad del proceso.

La sorpresa del Top 5 en Miss Universo

Glebova afirmó que, desde su experiencia, hubo candidatas con mejor desempeño que no clasificaron. La verdadera sorpresa, dijo, llegó cuando se anunció el Top 5: Fátima Bosch (México), Veena Praveenar (Tailandia), Stephany Abasali (Venezuela), Ahtisa Manalo (Filipinas) y Olivia Yacé (Costa de Marfil).

“Miré a otros jueces y vi muchas cejas levantadas, expresiones de sorpresa. Yo estaba como: 'Vaya, okay, interesante'”, comentó. Solo dos de sus favoritas —Tailandia y Costa de Marfil— habían logrado clasificar.

En otro momento, dijo que consideraba que Veena Praveenar, representante tailandesa, era un símbolo de "resiliencia" y tenía un fuerte impacto simbólico por su historia de perseverancia tras competir cuatro veces en ocho años.

Cuando Costa de Marfil fue anunciada como cuarta finalista, lo describió como el momento más impactante de la noche. Y cuando el duelo final quedó entre Tailandia y México, aseguró que el ambiente en el recinto anticipaba una victoria local.

“Sentía que estaba siendo parte de la historia. Estaba convencida de que Tailandia iba a ganar”, afirmó. El anuncio de México como ganadora lo vivió con incredulidad. “Había gente llorando. Sentí que mi corazón se rompía”.

¿Hubo fraude en Miss Universo 2025?

Glebova fue enfática: no tiene evidencia de fraude. Sin embargo, cuestionó la falta de transparencia en el proceso, como la no publicación de los puntajes individuales y la ausencia —según indicó— de una firma contable independiente que verificara los resultados.

Además, aseguró que conversó con aproximadamente el 70% de los jueces y que la mayoría tenía como favorita a una candidata distinta a México. “Les pregunté: ‘¿Quién era tu número uno?’ Y todos dijeron alguien diferente a México. Entonces, si el 70% u 80% no votamos por México, ¿por qué ganó?”, señaló.

