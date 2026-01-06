Últimas Noticias
Muere famosa influencer tras someterse a levantamiento de glúteos: investigan posible negligencia

Yulia Burtseva es una famosa influencer italiana que vivía en Nápoles junto a su familia.
Yulia Burtseva es una famosa influencer italiana que vivía en Nápoles junto a su familia. | Fuente: Instagram (burtseva_italia)
por Harold Quispe

La rusa Yulia Burtseva murió a los 38 años luego de acudir a una clínica privada en Moscú el último domingo. Creadora de contenido vivía en Nápoles junto a su esposo e hija.

Yulia Burtseva, una famosa influencer rusa que residía en Italia junto a su familia, falleció el último domingo 4 de enero luego de someterse a una cirugía para levantamiento de glúteos en una clínica privada en Moscú.

En efecto, según informó The Sun, con reportes de medios rusos, la creadora de contenido de 38 años viajó hasta la capital de Rusia con su esposo italiano Giuseppe y su pequeña hija con el fin de realizarse la mencionada cirugía estética la cual tenía un costo de 4 mil libras esterlinas (5,3 mil dólares).

"La operación cosmética, supuestamente destinada a agrandar sus glúteos, se llevó a cabo en una sucursal de la Clínica Elmas en Tokmakov Lane, Moscú", reporta The Sun.

Sin embargo, dentro de la clínica, Yulia sufrió "una emergencia médica repentina poco después de recibir inyecciones durante la operación y no pudo ser salvada".

"La condición de Burtseva se deterioró drásticamente después del procedimiento (…) Los informes sugieren que sufrió un shock anafiláctico y murió poco después. Ella fue trasladada de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron reanimarla", informaron fuentes del servicio de emergencia citadas por el medio ruso MSK1.

Cabe resaltar que, horas antes de la cirugía estética, Yulia Burtseva compartió un último video en sus historias en Instagram donde se le ve afuera del exclusivo Café Pushkin de Moscú, donde habría ido para tomar desayuno. "Ella se mostraba relajada y sonriente durante el desayuno el 4 de enero", acotó el diario británico.

Yulia Burtseva mostraba sus actividades en redes sociales junto a su esposo Giuseppe.
Yulia Burtseva mostraba sus actividades en redes sociales junto a su esposo Giuseppe. | Fuente: Instagram (burtseva_italia)

Autoridades rusas investigan posible negligencia de clínica en Moscú

Por otro lado, la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación Rusa para Moscú abrió un caso penal para investigar posibles cargos por negligencia en contra de la clínica al, presuntamente, causar la muerte de Yulia Burtseva, informó el medio ruso MSK1.

"En breve se incautarán los registros oficiales y médicos necesarios. Se están ordenando varios exámenes forenses, incluido uno médico", señaló el comunicado del Comité de Investigación de Moscú obtenido por MSK1.

Del mismo modo, The Sun precisa que los médicos de la clínica Elmas en Tokmakov Lane podrían enfrentar "hasta tres años de prisión si son declarados culpable de muerte por negligencia".

"Según MSK1, no se pudo contactar a la directora de la clínica, Govhar Abdyllaeva, para que hiciera comentarios, ya que su teléfono estaba aparentemente apagado", añade el diario británico.

¿Quién era Yulia Burtseva?

Yulia Burtseva fue una famosa influencer de 38 años nacida en Samara, Rusia. Se mudó a Italia hace varios años donde conoció al napolitano Giuseppe, con quien se casó hace cinco años teniendo una hija juntos.

La creadora de contenido se volvió viral en redes sociales al compartir diversos videos de su vida cotidiana en Italia logrando tener hasta más de 75 mil seguidores en Instagram.

Del mismo modo, Yulia exponía los valores familiares italianos con breves clips demostrando el cariño con su esposo, su suegro y su hija.

Anteriormente, documentó experiencias médicas incluido un viaje a Turquía para tratamientos dentales, en los que promocionó a la clínica involucrada.

De acuerdo con The Sun, tanto el esposo como su hija permanecen en Italia, mientras que su padre y su exesposo viven juntos en su ciudad natal. Hasta el momento, la familia no emitió un comunicado oficial sobre su deceso.

El ultimo 5 de diciembre, Burtseva publicó en Instagram un breve video junto a su pequeña hija en las calles de Moscú. "El idioma ruso es especial, así que requiere una expresión facial especial", escribió. Sin embargo, su última publicación fue en la plataforma rusa VK el 4 de enero desde la cafetería Pushkin donde colocó: "Buenos días, Moscú".

