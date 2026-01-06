Muere famosa influencer tras someterse a levantamiento de glúteos: investigan posible negligencia

Yulia Burtseva, una famosa influencer rusa que residía en Italia junto a su familia, falleció el último domingo 4 de enero luego de someterse a una cirugía para levantamiento de glúteos en una clínica privada en Moscú.

En efecto, según informó The Sun, con reportes de medios rusos, la creadora de contenido de 38 años viajó hasta la capital de Rusia con su esposo italiano Giuseppe y su pequeña hija con el fin de realizarse la mencionada cirugía estética la cual tenía un costo de 4 mil libras esterlinas (5,3 mil dólares).

"La operación cosmética, supuestamente destinada a agrandar sus glúteos, se llevó a cabo en una sucursal de la Clínica Elmas en Tokmakov Lane, Moscú", reporta The Sun.

Sin embargo, dentro de la clínica, Yulia sufrió "una emergencia médica repentina poco después de recibir inyecciones durante la operación y no pudo ser salvada".

"La condición de Burtseva se deterioró drásticamente después del procedimiento (…) Los informes sugieren que sufrió un shock anafiláctico y murió poco después. Ella fue trasladada de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron reanimarla", informaron fuentes del servicio de emergencia citadas por el medio ruso MSK1.

Cabe resaltar que, horas antes de la cirugía estética, Yulia Burtseva compartió un último video en sus historias en Instagram donde se le ve afuera del exclusivo Café Pushkin de Moscú, donde habría ido para tomar desayuno. "Ella se mostraba relajada y sonriente durante el desayuno el 4 de enero", acotó el diario británico.