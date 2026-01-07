No fue solo Acapulco: hallan episodio perdido de 'El Chavo del 8' grabado en las playas de Cancún [VIDEO]

Un nuevo hallazgo ha dejado asombrados a los seguidores de El Chavo del 8. Se trata de un episodio conocido como La vecindad en Cancún, el cual pertenece a un segmento del programa Chespirito y que durante años fue considerado perdido. El material fue compartido el último martes por el mismo fan puertorriqueño que semanas antes encontró Las goteras en casa de don Ramón, otro episodio que también se creía desaparecido.

El descubrimiento fue dado a conocer a través del canal de YouTube VecinoPRVHS, donde el autor explicó el origen del material.

"Este es un episodio considerado perdido de Chespirito con un segmento de El Chavo del 8, grabado en las playas de Cancún alrededor de 1983. El material proviene de una cinta VHS grabada en Puerto Rico. Aunque la calidad de imagen es limitada, no quita el valor histórico y emocional del episodio ☺️", indicó.

En el mismo mensaje, agradeció el apoyo de otros seguidores que colaboraron en la identificación del contenido.

"Sin la colaboración de otros fans, este tipo de hallazgos no sería posible. Comparto este material con mucho cariño para todos los fans que, como yo, crecieron viendo El Chavo. Espero que lo disfruten y ¡feliz Día de Reyes!", agregó.

Datos sobre el episodio La vecindad en Cancún

Según información recopilada por el Fandom de El Chavo del 8, la introducción del programa indica que el episodio de La vecindad en Cancún se estrenó en 1981. Sin embargo, existen registros que señalan que fue grabado en 1980, ya que otros sketches de Chespirito filmados ese mismo año se realizaron en la misma playa. Además, se sabe que el material fue retransmitido el 14 de febrero de 1983.

¿De qué trata La vecindad en Cancún?

En este episodio, los inquilinos de la vecindad viajan a Cancún junto a Godínez, el profesor Jirafales, el señor Barriga y el doctor Chapatín.

Durante la visita, el profesor enseña a los niños algunos aspectos sobre el mar, mientras doña Clotilde, doña Nieves, el señor Barriga y el doctor Chapatín organizan un picnic. La reunión se ve interrumpida cuando el doctor comienza a comerse la comida y engaña a los demás haciéndoles creer que hay un platillo volador.

Elenco de La vecindad en Cancún

Roberto Gómez Bolaños: El Chavo del 8 y el Doctor Chapatín

Florinda Meza: Popis

Rubén Aguirre: Profesor Jirafales

Édgar Vivar: Señor Barriga y Ñoño

Angelines Fernández: Doña Clotilde

Horacio Gómez Bolaños: Godínez

María Antonieta de las Nieves: La Chilindrina y Doña Nieves

Curiosidades de La vecindad en Cancún

La vecindad en Cancún es el tercer episodio conocido de El Chavo del 8 en el que se grabó en exteriores y en el que aparece el personaje del doctor Chapatín.

Durante mucho tiempo circuló una fotografía difundida por María Antonieta de las Nieves en la que aparecen los niños que participaron en este episodio (excepto Ñoño). Por años se creyó que la imagen correspondía a una presentación independiente de Chespirito, ajena a los programas de televisión.

A pesar de tratarse de un episodio ambientado en la playa, solo dos personajes aparecen vestidos de acuerdo con el entorno: doña Clotilde y el señor Barriga.

Existen versiones que indican que este material podría ser más extenso o estar acompañado de otros sketches con personajes como el Chómpiras o Chaparrón Bonaparte, ya que estos segmentos también se grabaron en la misma playa y durante el mismo año.

La grabación de El Chavo del 8 como serie independiente concluyó oficialmente el 7 de enero de 1980. Sin embargo, los sketches continuaron formando parte del programa Chespirito hasta 1992.

