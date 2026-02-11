Murió Bud Cort, estrella de la icónica película de culto 'Harold and Maude', a los 77 años

Bud Cort, recordada estrella de la clásica película de culto Harold and Maude, falleció a los 77 años. Fue su amigo y productor Dorian Hannaway, quien declaró a The Hollywood Reporter que el actor pereció en Connecticut tras presentar complicaciones de neumonía por una larga enfermedad.

“Bud Cort era un genio de la actuación y del teatro, y desde joven, amaba el arte, y tenía la suerte de tener una pasión por ello”, expresó Dorian al citado medio confirmando el deceso de Cort este miércoles 11 de febrero.

Del mismo modo, el portal recordó que Bud Cort tenía la costumbre de faltar al colegio para irse al teatro en vivo y ver la función protagonizada por Barbra Streisand, en la década de 1960.

“Pasaba el rato en la puerta del teatro con Roslyn Kind, la hermana de Barbra. Iba a todas las funciones que podía. Le encantaba el teatro. Quería ser esa persona creativa desde niño”, sostuvo el productor.