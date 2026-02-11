Últimas Noticias
Murió Bud Cort, estrella de la icónica película de culto 'Harold and Maude', a los 77 años

Bud Cort protagonizó la película clásica Harold and Maude junto con Ruth Gordon.
Harold Quispe

por Harold Quispe

El también actor de 'M*A*S*H*' y 'Brewster McCloud' falleció tras complicaciones por neumonía. Bud Cort es recordado por su papel de Harold en el clásico de Hal Ashby.

Bud Cort, recordada estrella de la clásica película de culto Harold and Maude, falleció a los 77 años. Fue su amigo y productor Dorian Hannaway, quien declaró a The Hollywood Reporter que el actor pereció en Connecticut tras presentar complicaciones de neumonía por una larga enfermedad.

“Bud Cort era un genio de la actuación y del teatro, y desde joven, amaba el arte, y tenía la suerte de tener una pasión por ello”, expresó Dorian al citado medio confirmando el deceso de Cort este miércoles 11 de febrero.

Del mismo modo, el portal recordó que Bud Cort tenía la costumbre de faltar al colegio para irse al teatro en vivo y ver la función protagonizada por Barbra Streisand, en la década de 1960.

“Pasaba el rato en la puerta del teatro con Roslyn Kind, la hermana de Barbra. Iba a todas las funciones que podía. Le encantaba el teatro. Quería ser esa persona creativa desde niño”, sostuvo el productor.

Bud Cort falleció este miércoles en Connecticut tras una larga enfermedad.
Harold and Maude, el clásico del cine protagonizado por Bud Cort

Bud Cort es recordado por su papel de Harold Chasen en la clásica película de culto Harold and Maude, de 1971. El actor fue protagonista del filme del director Hal Ashby junto con la actriz Ruth Gordon, quien interpretó a la anciana Maude.

En la película, Cort encarnó a Harold, un joven de 20 años obsesionado con pensamientos de suicidio cuya vida cambio cuando conoció a Maude, una sobreviviente del Holocausto de 79 años quien tiene la costumbre de robar vehículos y vivir sin preocupaciones.

Si bien al comienzo fue un fracaso en la taquilla, la película de drama y comedia oscura se convirtió en un clásico de culto siendo seleccionado entre los mejores proyectos de historias de amor del American Film Institute (AFI) por su enfoque irreverente y humanista.

“Al leer el guion, supe de inmediato que sería un clásico para la historia. No había duda. El estudio no sabía cómo promocionarlo. El arte para los carteles de periódicos y cines era negro, letras mayúsculas sobre un fondo vacío. ¡Era más apropiado para Los Diez Mandamientos!”, declaró Cort en una entrevista el 2012 al medio digital Trainwreck'd Society.

“La verdad es que su éxito vino de la gente. El boca a boca la catapultó a tantos niveles, tanto aquí como en el extranjero, que Paramount tuvo que reestrenarla”, agregó.

Harold and Maude es una clásica película de comedia oscura del director Hal Ashby.
¿Quién fue Bud Cort?

Bud Cort nació en New Rochelle, Nueva York, el 29 de marzo de 1948. Su nombre original era Walter Edward Cox. No obstante, cambió su nombre para evitar confusiones con el actor de reparto Wally Cox.

Estudió en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York durante un breve período y luego estudió actuación con Stella Adler antes de convertirse en artista profesional.

Cort fue descubierto en una revista por el director Robert Altman, quien lo eligió para sus películas M*A*S*H y Brewster McCloud, siendo protagónico en este segundo proyecto.

Posteriormente, interpretó su papel más conocido: Harold, en la película de culto Harold and Maude. En 1979, sufrió un accidente automovilístico en la autopista de Hollywood sufriendo diversas fracturas en su cuerpo incluyendo una conmoción cerebral.

Luego de someterse a cirugías y operaciones, pudo volver a trabajar estando en película como Electric Dreams, Pollock, Dogma y The Life Aquatic con Steve Zissou. Además, apareció en series de televisión como: Ugly Betty, Criminal Minds y Arrested Development.

Del mismo modo, prestó su voz para series animadas como: Batman, Superman, La Máscara, Liga de la Justicia, entre otros proyectos.

