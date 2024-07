Donald Trump arremete contra George Clooney por artículo sobre Biden: "Debería dejar la política"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Donald Trump no se quedó callado y decidió responderle a George Clooney quien, recientemente, pidió la renuncia de Joe Biden a su candidatura en las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos este 2024 en un artículo de opinión escrito para el periódico The New York Times el último 10 de julio.

El reconocido actor de Hollywood instó al candidato demócrata a que abandone su campaña presidencial y que sea otro candidato quien enfrente a Trump. Ahora, de acuerdo con información de Variety, el expresidente norteamericano y postulante de los republicanos arremetió contra George Clooney deslizando que debe “dejar la política”.

“Ahora el actor de cine falso George Clooney, que nunca estuvo cerca de hacer una gran película, se está metiendo en el lio (…) Se ha vuelto contra ‘Crooked’ Joe Biden como las ratas que ambos son”, inició diciendo el también empresario, quien no dudó en cuestionar el mandato de Biden.

“¿Qué sabe George Clooney de todo esto? Usa el ‘tema de conversación’ demócrata de que Biden, el peor presidente en la historia de los Estados Unidos, ha ‘salvado nuestra democracia’. No, Joe Biden fue quien utilizó las fuerzas del orden como armas contra su oponente político (…) quien avergonzó a nuestra Nación en Afganistán y cuya loca política de fronteras abiertas ha permitido que millones de personas ingresen ilegalmente a nuestro país, muchas de ellas desde prisiones e instituciones mentales”, sostuvo Trump.

Seguidamente, el magnate conservador añadió: "Joe Biden no salvó nuestra democracia, la puso de rodillas. George Clooney debería salir de la política y volver a la televisión porque las películas nunca funcionaron realmente para él".

George Clooney pidió a Joe Biden poner fin a su campaña por la presidencia de Estados Unidos. | Fuente: AFP

¿Qué dijo George Clooney sobre la candidatura de Joe Biden?

George Clooney instó a Joe Biden a poner fin a su campaña para la presidencia de Estados Unidos. En un artículo publicado por The New York Times, el actor ganador del Oscar se unió a diversas celebridades que coincidieron en que Biden, de 81 años, debería dar un paso al costado luego de su terrible desempeño en el debate contra Donal Trump el último 27 de junio.

"Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos vimos en el debate", precisó el actor de La gran estafa.

En ese sentido, George Clooney mencionó que los simpatizantes demócratas se encuentran "tan aterrorizados por la perspectiva de un segundo mandado de Donal Trump que han optado por ignorar todas las señales de advertencia", en referencia a la edad avanzada de Joe Biden.

"Se trata de la edad. Nada más. Pero tampoco de nada que pueda revertirse. No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Además, no ganaremos la Cámara de Representantes y vamos a perder el Senado. Esta no es solo mi opinión, es la opinión de cada senador, miembro del Congreso y gobernador con el que he hablado en privado. Cada uno de ellos, independientemente de lo que digan públicamente (..) Joe Biden es un héroe; salvó la democracia en 2020. Necesitamos que lo vuelva a hacer en 2024”, concluyó.

Donald Trump es candidato en las Elecciones Presidenciales de EE. UU. el próximo 5 de noviembre. | Fuente: AFP

Joe Biden se sometió a chequeo médico verbal dos veces por semana

El último lunes, la Casa Blanca reveló que Joe Biden se somete a un chequeo médico verbal dos veces por semana y subrayó que, desde su fallido debate del pasado 27 de junio contra Donald Trump, no se ha sometido a un análisis físico.

"La unidad médica del presidente está literalmente al otro lado de la columnata, justo al final de las escaleras de la residencia. Un par de veces a la semana consulta verbalmente a su médico mientras hace ejercicio, eso es algo que sucede a menudo", dijo en una conferencia de prensa la portavoz presidencial Karine Jean-Pierre.

La alerta sobre la salud de Biden saltó justo después de ese fallido cara a cara dialéctico. En un primer momento se dijo que tenía esa noche un fuerte resfriado y después el propio mandatario agregó que estaba exhausto por sus recientes viajes internacionales y por la preparación de ese debate.

Lo cierto es que Joe Bien ya aseguró que no abandonara su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. El mandatario tiene entrevistas programadas este lunes 15 de julio con NBC News y Lester Holt.

