Elon Musk respalda a Russell Brand, denunciado por violación sexual

Russell Brand es acusado de haber violado a cuatro mujeres entre el 2006 y 2013. Por medio de una investigación por más de un año hecha por los medios ingleses The Times, The Sunday Times y Channel 4, el actor y comediante fue denunciado por presunta violación y agresión sexual, así como abuso emocional.

El mismo Russell Brand publicó un video difundido en sus redes sociales donde negó haber cometido la violación contra las cuatro denunciantes, quienes señalaban que Brand hacía abuso de su poder cuando era un presentador conocido en el Reino Unido. “Las relaciones que tuve siempre fueron consensuadas”, aseguró el humorista de 48 años.

Por su parte, Elon Musk, propietario de Starlink y CEO de SpaceX, salió en defensa de Russell Brand apoyando la versión dada por el comediante de que fueron los medios de comunicación quienes lo estarían atacando para desacreditarlo por su posición controversial.

“Por supuesto. A ellos no les gusta la competencia”, fue le mensaje escrito por Elon Musk como respuesta al registro audiovisual de casi 3 minutos de Brand, quien mencionó que se estarían coordinando acusaciones en su contra para perjudicarlo.

No obstante, ese no sería el único mensaje de Musk respaldando lo dicho por Brand. Posteriormente, contestando al usuario Gino (@m1stergino), el director ejecutivo de ‘X’ mencionó: “Apoyo a Russell Brand. Ese hombre no es malo”, generando diversas respuestas —a favor y en contra— de los usuarios en la red social.

Russell Brand, quien se hizo conocido por sus apariciones en ‘Misión Rockstar’ y ‘La Era del Rock’, fue acusado por cuatro mujeres en el anonimato quienes afirmaron que el actor tenía una conducta “controladora, abusiva y depredadora”.

Entre los reportes, se señala que Brand habría violado a una mujer contra la pared en su casa en Los Ángeles por haberse negado a tener relaciones con él y un amigo suyo mientras la esperaba desnudo. Otra supuesta víctima del comediante afirmó que este la forzó a tener sexo oral cuando ella tenía 16 años y Brand 31.

Una tercera mujer contó que Russell Brand la agredió sexualmente mientras trabajaban juntos en Los Ángeles y la amenazó con demandarla si divulgaba lo sucedido. Una cuarta mujer también compartió una experiencia similar de agresión sexual por parte del actor.

Cabe resaltar que el mismo Russell Brand admitió haber sido adicto al sexo a tal punto que fue internado en una clínica especializada para controlarlo. Incluso llegó a escribir un libro sobre su problema titulado ‘Recuperación: Libertad de nuestras adicciones’.

I support Russell Brand. That man is not evil. — Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2023