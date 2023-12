Emanuel Noir, vocalista de 'Ke Personajes', fue detenido tras escandalosa pelea callejera [VIDEO]

Emanuel Noir, cantante de Kepersonaje, fue detenido tras una pelea callejera. 😱 El músico se vio envuelto en un escándalo, resultó noqueado y posteriormente arrestado. pic.twitter.com/K9HBv3CPx7 — El Independiente (@elindepy) December 17, 2023

Emanuel Noir, vocalista y líder del grupo de cumbia argentino Ke Personajes, fue detenido el último sábado 16 de diciembre por la Policía luego de protagonizar una escandalosa pelea callejera en la ciudad de Concepción de Uruguay, en la provincia de Entre ríos, de acuerdo con reportes internacionales que divulgaron el incidente en redes sociales.

Según narraron diversos medios de la zona, Emanuel Noir fue arrestado luego de permanecer noqueado por varios segundos y tirado en el piso. Esto, luego de que el propio Noir bajara de su auto con una manopla de fierro para intentar a golpear a otro hombre mucho más grande que él, quien finalmente le propinó un duro golpe al cantante.

En uno de los videos, compartido por el portal LAM en X, se ve como el sujeto que le pegó a Emanuel Noir muestra el objeto con que el vocalista trató de agredirlo mientras intenta despertarlo. Seguidamente, Noir, quien luce un short rojo con medias, sandalias y el torso desnudo, intentó levantarse, pero no pudo hacerlo en las condiciones en las que estaba.

“No sigas porque estamos en desigualdad de condiciones”, le dice el hombre al artista mientras lo sujeta del cuello para que Noir no lo agreda. Del mismo modo, se ve a Emanuel Noir, junto a su pareja Julieta Farías, siendo contenido por otras personas, quienes afirman que el vocalista de Ke Personajes “siempre termina mal”.

Finalmente, se puede ver a Emanuel Noir esposado y llevado por dos policías de la ciudad hacia a una patrulla mientras le grita a un desconocido: “Ven pelea, muerto de hambre”.

Emanuel Noir es vocalista y actual líder de la banda de cumbia Ke Personajes. | Fuente: Instagram (emanuelnoir)

Emanuel Noir se pronuncia en redes tras ser liberado

Luego del incidente, Emanuel Noir pudo salir de la comisaría. Después de unas horas, el cantante compartió un selfie en los stories de su cuenta de Instagram donde luce sin ninguna herida de gravedad y con un short azul y zapatillas blancas.

Posteriormente, Noir difunde otra fotografía de él en el escenario sosteniendo el micrófono y donde se puede leer el siguiente mensaje: “¿Todo el mundo es perfecto y los únicos errores son los míos?”.

Si bien no se sabe si existe una denuncia contra Emanuel Noir, lo cierto es que el artista salió en libertad para continuar deleitando al público con sus canciones: ‘Ojitos Rojos’, ‘Pobre corazón’, ‘Adiós amor’, ‘Costumbres’, entre otros éxitos cumbiamberos.

Por otro lado, diversos seguidores de Ke Personajes se pronunciaron en las redes del cantante. "La música es una cosa y la vida personal es otra. Por su bien, espero que cambie de rumbo", "No puedo creer que Emma sea tan poco inteligente", "Dando consejos en la vida para después no aplicar ninguno", "Veo que tu gente no te cuida", fueron algunos de los comentarios.

