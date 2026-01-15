Emilia Clarke sobre 'Game of Thrones': "Es muy poco probable que me vean subirme a un dragón"

Emilia Clarke dijo que su etapa en el género fantástico prácticamente ha quedado atrás luego de su participación en Game of Thrones. La actriz hizo estas declaraciones en una entrevista con The New York Times, como parte de la gira promocional de su nueva serie Ponies.

"Es muy poco probable que me vean subirme a un dragón, o siquiera en el mismo plano que un dragón, nunca más", afirmó la actriz, quien dio vida a Daenerys Targaryen, conocida como la Madre de Dragones durante las ocho temporadas de la producción de HBO.

Emilia Clarke afectada por el desenlace de su personaje en Game of Thrones Daenerys, el personaje que le valió cuatro nominaciones al Emmy, sufre una transformación radical en la última temporada y culmina con un desenlace fatal. Esto, según contó a Entertainment Weekly, la afectó emocionalmente, ya que desconocía el destino de su personaje hasta que leyó los guiones. "¿Qué, qué, qué, qué?", recordó sobre ese momento. "Estoy sorprendida. Jamás lo vi venir. Lloré. Salí a caminar. Salí de la casa con mis llaves y el celular y volví con ampollas en los pies. No regresé en cinco horas. Pensaba: '¿Cómo voy a hacer esto?'".

También dijo que buscó apoyo en su familia para poder asimilar el momento.

"Llamé a mi mamá y le dije: 'Leí los guiones y no quiero contarte lo que pasa, pero ¿puedes ayudarme a bajar de esta cornisa? Me dejó muy mal'", relató. "Luego le hice preguntas rarísimas a mi mamá y a mi hermano. Ellos decían: '¿Por qué nos preguntas esto? ¿Qué quieres decir con si creemos que Daenerys es una buena persona? ¿Por qué te importa lo que la gente piense de Daenerys? ¿Estás bien?'".

¿Qué dijo Emilia Clarke sobre las críticas al desarrollo de Daenerys en Game of Thrones?

En 2020, Emilia Clarke declaró a The Sunday Times que le había incomodado que la producción del Game of Thrones haya priorizado los grandes momentos visuales sobre el desarrollo de los personajes y los diálogos. De hecho, dijo que tendrá que pasar mucho tiempo para entender lo que se quiso hacer con la serie.

"Creo que me tomará hasta los 90 poder ver objetivamente lo que fue Game of Thrones, porque hay demasiado de mí ahí", manifestó. "Tengo demasiadas reacciones emocionales por lo que Emilia estaba viviendo en ese instante cuando lo filmábamos".

La reacción del público tampoco pasó desapercibida. Muchos seguidores de la serie manifestaron su descontento por la forma en que se desarrolló la transformación de Daenerys en la última temporada.

"Entiendo por qué la gente está molesta, lo entiendo totalmente. Pero, siendo la actriz, no puedes hacerle justicia a un personaje en el que pusiste sangre, sudor y lágrimas durante una década sin estar en la misma sintonía. O sea, no vas a estar ahí diciendo: 'Bueno, hago la escena y ya, como sea. Estoy furiosa'. Tienes que dar la cara", dijo Clarke en una entrevista con MTV.