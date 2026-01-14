Kiefer Sutherland, protagonista de la serie '24', fue arrestado tras presunta agresión a conductor

El actor británico-canadiense Kiefer Sutherland, protagonista de la serie 24 fue arrestado en Los Ángeles luego de protagonizar un presunto altercado con un conductor de un servicio de transporte por aplicación, informa el medio TMZ.

De acuerdo con el reporte, la Policía de Los Ángeles indicó que los hechos ocurrieron alrededor de las 00:15 de la madrugada del lunes, cerca de la intersección de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, en la zona de Hollywood.

¿Por qué Kiefer Sutherland fue arrestado?

Todo habría empezado cuando los agentes respondieron a una llamada por radio que alertaba sobre una supuesta agresión que involucraba a un conductor de un servicio de transporte por aplicación.

El supuesto agresor habría subido al vehículo y luego sostuvo un enfrentamiento con el conductor, a quien posteriormente lanzó amenazas, por lo que fue detenido en el lugar.

Las autoridades señalaron que ninguna de las personas involucradas resultó herida durante el incidente.

"El sospechoso fue identificado como Kiefer Sutherland y arrestado bajo la acusación de amenazas criminales, una falta contemplada en el Código Penal de California", indica el medio.

La Policía de Los Ángeles informó que la investigación sobre el caso sigue en curso.

Kiefer Sutherland fue liberado tras pagar una fianza

TMZ informó que Kiefer Sutherland fue liberado el mismo lunes tras pagar una fianza de 50 mil dólares. Además, tiene programada una audiencia judicial para el 2 de febrero en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles.

Hasta el momento, los representantes del protagonista de 24 no han emitido declaraciones sobre lo ocurrido.

En su historial figura además una condena en 2007, cuando fue sentenciado a 48 días de cárcel tras ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

¿Quién es Kiefer Sutherland y cuáles son sus trabajos más conocidos?

Kiefer Sutherland es conocido por interpretar a Jack Bauer en la serie de televisión 24, actuación que le valió premios como un Emmy y un Globo de Oro.

También participó en producciones como Designated Survivor y en películas como Phone Booth, Mirrors, Melancholia, entre otras.

Además de su carrera como actor, Sutherland es un cantante y compositor de música country que ha lanzado álbumes como Down in a Hole (2016) y Reckless & Me (2019).